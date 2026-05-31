“夏男”長野久義「相手ピッチャーがへばる隙を狙って…」現役時代に意識していた“夏の戦い方”とは？

◆長野流“夏の戦い方”
佐藤：5月も末になってきましたが、暑いですね！
長野：30度を超えたりしていますし、本当に暑いです。
佐藤：収録のときは、いつも（スタッフさんが）我々のペットボトルを用意してくださるのですが、たくさん水分を摂取する長野さんの横には、2本用意してあって、このあたりも夏の訪れを感じますけれども（笑）。
長野：ありがたいですね、準備していただいて。
佐藤：長野さんというと、現役時代は“夏男”というイメージがすごく強いですが、暑さ対策というのはいろいろしていたのですか？
長野：いや、僕は特にしていなかったです。なので、日焼けも普通にしていましたけど、今の若い選手たちは、夏バテ予防の日焼け止めを塗ったりして、みんなしっかりやっていますね。
佐藤：やっぱり、（日焼けすると）疲れるんですね？
長野：紫外線の吸収を少しでも防いで、体力消耗を抑えるみたいな効果があるみたいで。
佐藤：へぇ！ じゃあベンチにも日焼け止めとか置いてあったりするんですか？
長野：ベンチ裏にあったりしますね。
佐藤：そうなんですね。でも長野さんはやっていなかった？
長野：僕は全然やってなくて、いつも真っ黒になってました（笑）。
佐藤：確かに（笑）。でも、結構夏がお好きですよね？
長野：そうですね。あと、やっぱり暑い時期は相手ピッチャーがへばってくるので（笑）。
佐藤：ハハハ（笑）。
長野：その隙を狙って打っていた感じです。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/