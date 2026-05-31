“夏男”長野久義「相手ピッチャーがへばる隙を狙って…」現役時代に意識していた“夏の戦い方”とは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月24日（日）の放送では、“試合中の暑さ対策”について語りました。

◆長野流“夏の戦い方”

佐藤：5月も末になってきましたが、暑いですね！

長野：30度を超えたりしていますし、本当に暑いです。

佐藤：収録のときは、いつも（スタッフさんが）我々のペットボトルを用意してくださるのですが、たくさん水分を摂取する長野さんの横には、2本用意してあって、このあたりも夏の訪れを感じますけれども（笑）。

長野：ありがたいですね、準備していただいて。

佐藤：長野さんというと、現役時代は“夏男”というイメージがすごく強いですが、暑さ対策というのはいろいろしていたのですか？

長野：いや、僕は特にしていなかったです。なので、日焼けも普通にしていましたけど、今の若い選手たちは、夏バテ予防の日焼け止めを塗ったりして、みんなしっかりやっていますね。

佐藤：やっぱり、（日焼けすると）疲れるんですね？

長野：紫外線の吸収を少しでも防いで、体力消耗を抑えるみたいな効果があるみたいで。

佐藤：へぇ！ じゃあベンチにも日焼け止めとか置いてあったりするんですか？

長野：ベンチ裏にあったりしますね。

佐藤：そうなんですね。でも長野さんはやっていなかった？

長野：僕は全然やってなくて、いつも真っ黒になってました（笑）。

佐藤：確かに（笑）。でも、結構夏がお好きですよね？

長野：そうですね。あと、やっぱり暑い時期は相手ピッチャーがへばってくるので（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。

長野：その隙を狙って打っていた感じです。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/