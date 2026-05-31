空から写した鉄道写真の世界「空鉄」の魅力とは？ 写真家・吉永陽一が明かす命がけの撮影スタイル

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。5月24日（日）の放送は、空撮写真家の吉永陽一さんをお迎えして、空から写した鉄道の世界「空鉄（そらてつ）」の魅力について迫りました。吉永陽一さんは、1977年、東京都生まれ。大阪芸術大学写真学科を卒業後、建築模型製作会社を経て、空撮会社にフリーカメラマンとして登録。2004年に有限会社福聚を設立し、空撮のキャリアを積んでいきました。小型機やヘリコプターから鉄道を撮影する「空鉄」という独自の表現で注目され、2011年には初個展「空鉄」を開催。その後も、個展や書籍を通じて数々の空撮鉄道写真を発表しています。吉永さんは大学で写真を学んだものの、一度は写真の世界から離れ、建築模型製作会社に就職。しかし、そこでマンションなどの資料用空撮写真に触れたことで、幼少期からの憧れが再燃したといいます。「幼少期から鉄道と飛行機が大好きで、小さい頃にずっと空を飛びたいという願望がありました。あるとき、鉄道雑誌で（空撮鉄道写真の）先駆者である花井健朗さんの空撮連載を見て「こんなにすごい世界があるんだ」と憧れたのが、直接のきっかけです」と振り返ります。意を決した吉永さんは、片っ端から空撮会社に連絡を入れて自分を売り込み、フリーカメラマンとして登録。2004年には自身の会社を設立し、キャリアを本格化させました。一般にはあまり知られていませんが、空撮の仕事は不動産広告や官公庁の資料撮影、船会社のオフィシャル撮影、さらには学校の周年記念の人文字撮影まで多岐にわたります。空撮の現場は、極めて緻密な計算の上に成り立っています。毎回ヘリやセスナをチャーターするため、1分単位で高額な費用が発生するため、限られた時間のなかで狙った瞬間を逃すことは許されません。そのため、吉永さんは飛行中、常にパイロットへ指示を出し続けているといいます。撮影時、吉永さんは驚きのスタイルで機体に乗り込みます。窓を全開にして、靴を脱いでシートの上に正座するといいます。「体がふわふわしていると危ないんです。しかも、機材は絶対に落とせないので、体幹をしっかり固定する必要がある。私にとっては正座のような姿勢で体を固定するのが、一番しっくりときました」と吉永さん。空撮で恐ろしいのは、突発的な気流の乱れ。「エアポケットに入ると、機体がストンと落ちます。天井に頭を激突させるのは日常茶飯事で、過去には頭を強く打って機内で一瞬気絶したこともありました。床に置いていた200ミリの望遠レンズが、無重力のようにふわりと浮き上がるんです」。そんな命がけの環境であっても、吉永さんは「空を飛ぶのが大好きだから、やめようと思ったことは一度もないですね」と笑います。「空から見て、地上では気づかなかった美しさを感じる場所はどこですか？」という宇賀からの問いに、吉永さんは迷わず「四季」と答えます。大都会・東京であっても、上空から見れば季節の移ろいは鮮やかだといいます。春には街のあちこちで桜のピンクが、夏には青々とした緑が、秋には燃えるような紅葉が街を彩ります。「緑の多い都市もあれば、街が多い都市もあって、その土地その土地の歴史と営みが、上空からだと（地図のように）浮かび上がってくるんですよね」と、空撮ならではの魅力を語ります。数ある都市のなかでも、吉永さんが特に愛着を持つのが、生まれ育った東京と、大学時代を過ごした大阪の街並み。そして、日本全国を網羅すべく、次は函館や中国地方の空を飛びたいと語る吉永さん。すると、小山がひとつのを企画を提案します。「僕の故郷である熊本の天草に、イルカが描かれた飛行機（天草エアライン）が一機だけいるんです。それが着陸する瞬間を、ぜひ上空から撮ってほしい。まるでイルカが海を泳いでいるみたいに見えるはずです」と、小山からのロマンチックな提案に、吉永さんも「あー、素敵ですね」と思わず目を輝かせる場面もありました。旅先で絵葉書を書き、現地の消印（風景印）を押して送るのが好きだという吉永さん。今回、今一番想いを伝えたい相手として選んだのは、半年前に亡くなった母親でした。吉永さんの鉄道への深い造詣は、母譲りのものでした。母親は筋金入りの「鉄道好き」で、特急列車に乗る際、座席の窓割りが気に入らないと旅行中ずっと不機嫌になるほど、車窓からの景色へのこだわりが強かったといいます。「母は、線路や車両といったものだけではなく、その土地の歴史や関わる人々、背景にいたるまで、すべてを『鉄道』として捉えていました。その深みが、今の私の空撮にすべてフィードバックされています」と、空鉄写真家としての原点を明かしてくれました。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1