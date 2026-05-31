日本人女性初のG1制覇！ 今村聖奈、次は「日本ダービー」へ？「1年先に何が起きるのか分からない世界なので、また良い巡り合わせがあれば嬉しい」

競馬好きの藤江れいなと栗林さみがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「サントリー オールフリー presents 藤江れいなの『そうだ！競馬場に行こう！』」。（毎週月曜 21:30～21:55）。直近のレース結果、注目騎手の話題から競馬場グルメ、フォトスポットまでレース以外の魅力もお届けしています。

5月25日（月）の放送では、オークスで日本人女性騎手として初めてG1制覇を果たした、話題の今村聖奈騎手をゲストにお迎えしました。

◆女性騎手として初のクラシック制覇！

藤江：今村聖奈さん、G1・優駿牝馬、オークス優勝、おめでとうございます！

全員：カンパーイ！

藤江：最高の乾杯ですね。

栗林：ホヤホヤでこんな乾杯を今村さんと一緒にできるとは。

藤江：ねー、ありがたいです。

栗林：番組初のゲストはこの方！

今村：JRAジョッキーの今村聖奈です。

藤江：すごいタイミングで来てくださいました。

栗林：G1ジョッキーですよ！ このホヤホヤで来てくれるなんてね。

今村：グッドタイミングでした。

栗林：しかもマンチェスターシティのユニフォームをスタジオに持ってきてくださいました。

藤江：会見のときに着られていたやつですね。今3人で着ているんですけど、それにサインまで入れていただいて。

栗林：そうなんですよ。私たちが体感できるはずもないんだけど、ちょっとG1ジョッキーの気持ちになって今着ています。

今村：楽しみましょう、今日は。

藤江：すでに結構前から出演してくださることは決まっていたんですよね？

今村：そうですね。

藤江：だから本当にいいタイミングで来てくださって。今日はいろんなお話を伺いたいと思っております。

栗林：日本人女性騎手として初のクラシック制覇ということですが、今その称号を手にしていかがですか？

今村：そうですね、本当に想像している以上の多くの方々が応援してくださって、すごく喜んでくださっていて、なんか本当に幸せ者だなって。

栗林：「オークスとは？」ということで、簡単に説明をさせていただきます。オークスは3歳の牝馬（女の子の馬）だけが出走できるG1レースです。人生で一度きり、3歳の春にしか挑戦できない特別なレースとなっています。

G1レースのなかでもより盛り上がるレースのひとつで、来週にはさらに盛り上がる「日本ダービー」も控えていますが、オークスが終わった後ですけど、いつかは今村騎手もダービーに……なんて期待してしまいますね。

今村：そうですね。本当に1年先に何が起きるのか分からない世界なので、また良い巡り合わせがあれば嬉しいですね。

藤江：うわー、期待が高まりますね！

栗林：初のオークスということでプレッシャーなどはありましたか？

今村：そうですね、前走の「忘れな草賞」で勝たせていただいてから、今回のオークスまでの期間は本当にたくさんの方々に注目していただきました。なんか今まで経験したことのないような時間でした。

とても充実していましたが、同時に適度な緊張感と言いますか、本番がどんな雰囲気になるのかあまり想像がつかなくて、どこか不思議な感覚でもありましたね。

＜番組概要＞

番組名：サントリー オールフリー presents 藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」

放送日時：毎週月曜21:30～21:55

パーソナリティ：藤江れいな、栗林さみ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/keibaiko/

番組公式X：@keibaiko_tfm