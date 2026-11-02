バンダイ キャンディ事業部は、「チョコサプ」シリーズの新商品「チョコサプ ちいかわ2」を11月23日に発売する。人気キャラクター「ちいかわ」の世界観を立体化したフィギュア付きチョコレートで、第2弾ならではの充実したラインナップとなっている。

「チョコサプ ちいかわ」待望の第2弾

「チョコサプ」は、チョコレートカプセルの中からフィギュアが出てくる食玩シリーズ。“おいしい”だけでなく、開封するワクワク感やコレクション性も魅力の商品だ。今回登場する「チョコサプ ちいかわ2」では、「ちいかわ」の印象的なシーンやキャラクターたちを立体化。組み立てることで作品の名場面を再現できる仕様となっている。

ラインナップは全14種で、シークレット1種を含む構成。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめ、くりまんじゅうやシーサー、あのこなど人気キャラクターも登場する。

公開されているラインナップは以下のとおり。

  • 1．ちいかわ（パキシパキ）
  • 2．ハチワレ（できあがりッ）
  • 3．うさぎ（ウラ イーハェィ）
  • 4．モモンガ（ぺっちょぺっちょ）
  • 5．くりまんじゅう（禁酒）
  • 6．ラッコ（ハッ!!!）
  • 7．シーサー（まもりま～す）
  • 8．あのこ（フリ…フリ…）
  • 9．モモンガ＆古本屋（暑くって動けないんだよッ）
  • 10．ちいかわ＆ハチワレ（ボーッ）
  • 11．ちいかわ＆ハチワレ（ホイップ!!）
  • 12．ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ（きのこ）
  • 13．ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ（黒猫）
  • 14．シークレット

コレクションしたくなる再現度の高さに注目

「チョコサプ ちいかわ2」は、作品の世界観をぎゅっと凝縮した造形が特徴。キャラクターの表情やポーズ、シチュエーションまで細かく再現されており、集めて並べることで「ちいかわ」の物語を立体的に楽しめる。

商品概要

  • 商品名：チョコサプ ちいかわ2
  • 発売時期：2026年11月23日
  • メーカー希望小売価格：385円（税込）
  • ラインナップ：全14種（うちシークレット1種）

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