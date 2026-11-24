セブン‐イレブンと『ちいかわ』のコラボフェアの開催が発表。SNSでは抽選プレゼントとして登場する「光る！ちいかわ まんまる中華まんライト」に注目が集まっている。

12月3日からスタートする『ちいかわ』とのコラボフェアでは、コラボ商品全12アイテムの販売に加え、各種キャンペーンを展開する。

その中でもファンの関心を集めているのが、「公式Xフォロー＆引用ポスト」キャンペーンの賞品として用意された「光る！ちいかわ まんまる中華まんライト」だ。セブン‐イレブン・ジャパン公式Xをフォローし、対象投稿を「#冬もちいかわとワクワクしよっ」のハッシュタグ付きで引用ポストすると、抽選で50人にプレゼントされる。

公開されたビジュアルでは、中華まんそのものを再現した丸いフォルムに、ちいかわの顔がデザインされている。中華まんの敷き紙もちゃんと付いてくる点にも注目だ。

SNSでは発表直後から「中華まんライト可愛い」「中華まんライト当たりますように〜」「一般販売してほしすぎる」と反響を呼んでいる。

今回のキャンペーンではコラボデザインの中華まんも12月3日より順次販売予定。もちふわ生地の中華まんに、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの焼印をあしらった限定デザインで展開される。

なお、「光る！ちいかわ まんまる中華まんライト」は非売品で、抽選によるプレゼント景品として用意されている。応募期間は12月3日から12月9日まで。

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