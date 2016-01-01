モモンガは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場するモモンガのキャラクターである。英語表記はWikipediaに記載されていない。大きな瞳とふわふわの尻尾を特徴とする。他人に可愛く思われたいという自己顕示的な欲求が強く、攻撃的な言動で周囲を煽ることがある。労働の鎧さんに無茶振りをした後に可愛こぶったり、駄々をこねて泣きわめいたりする場面が描かれている。うさぎには圧倒されることが多い。「でかつよ（なんかでかくて強いやつ）」から何かを奪ったことが仄めかされているが、その正体は明らかにされていない。古本屋とは交流を重ねており、友達として扱われている。アニメ版では井口裕香が声を担当する。



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キャラクター名 モモンガ 英語表記 — 初登場時期 — 作者 ナガノ 種族 モモンガ 性別 — 性格 他人に可愛く思われたいという自己顕示的な欲求が強く、攻撃的な言動で周囲を煽ることもある。 特技 — 趣味 — 好きな食べ物 — 苦手なもの — 口癖・特徴的なセリフ 「イーヤーヤダヤダ」 見た目の特徴 大きな瞳とふわふわの尻尾を持つ、モモンガのキャラクター。 使用アイテム — 仲良しキャラクター 古本屋 ライバル・関係キャラクター うさぎ

労働の鎧さん

でかつよ（なんかでかくて強いやつ） 主なエピソード 『涸れた』編：湧きドコロが涸れて食べるのに困り、遭遇したちいかわに噛みつく。その後ハチワレから「夜の採取」という労働を提案される。

『古本屋』編：古本屋と一緒に風呂へ行ったり食事をしたりして交流を深め、カニのカチューシャを古本屋に渡す。

『セイレーン』編：島への討伐に参加し、永遠の命に興味を示したことでセイレーンたちとの交渉が不可能になる。

『宝探し（モモンガと古本屋）』編：古本屋と宝探しに参加し、魔女の宝箱の魔力に吸い寄せられて捕らえられる。 アニメ声優 井口裕香 人気ランキング・人気度 — 豆知識 でかつよから何かを奪ったことが仄めかされているが、何を奪ったのかは明かされていない。

うさぎには圧倒されることが多い。

労働の鎧さんに「叱れ」「大きい声を出せ」などと無茶振りする場面がある。

無限白米湧きドコロを先に見つけ、独り占めしようとしたことがある。

古本屋とは交流を重ね、労働の鎧さんから「友達」として扱われている。

※年齢および芸歴は、2026年8月時点の情報を基に算出しています。