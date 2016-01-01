モモンガは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場するモモンガのキャラクターである。英語表記はWikipediaに記載されていない。大きな瞳とふわふわの尻尾を特徴とする。他人に可愛く思われたいという自己顕示的な欲求が強く、攻撃的な言動で周囲を煽ることがある。労働の鎧さんに無茶振りをした後に可愛こぶったり、駄々をこねて泣きわめいたりする場面が描かれている。うさぎには圧倒されることが多い。「でかつよ（なんかでかくて強いやつ）」から何かを奪ったことが仄めかされているが、その正体は明らかにされていない。古本屋とは交流を重ねており、友達として扱われている。アニメ版では井口裕香が声を担当する。
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