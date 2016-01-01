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モモンガ

モモンガは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場するモモンガのキャラクターである。英語表記はWikipediaに記載されていない。大きな瞳とふわふわの尻尾を特徴とする。他人に可愛く思われたいという自己顕示的な欲求が強く、攻撃的な言動で周囲を煽ることがある。労働の鎧さんに無茶振りをした後に可愛こぶったり、駄々をこねて泣きわめいたりする場面が描かれている。うさぎには圧倒されることが多い。「でかつよ（なんかでかくて強いやつ）」から何かを奪ったことが仄めかされているが、その正体は明らかにされていない。古本屋とは交流を重ねており、友達として扱われている。アニメ版では井口裕香が声を担当する。

この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」（https://ja.wikipedia.org/wiki/ちいかわ_なんか小さくてかわいいやつ）を素材として二次利用しています。

キャラクター名
モモンガ
英語表記
初登場時期
作者
ナガノ
種族
モモンガ
性別
性格
他人に可愛く思われたいという自己顕示的な欲求が強く、攻撃的な言動で周囲を煽ることもある。
特技
趣味
好きな食べ物
苦手なもの
口癖・特徴的なセリフ
「イーヤーヤダヤダ」
見た目の特徴
大きな瞳とふわふわの尻尾を持つ、モモンガのキャラクター。
使用アイテム
仲良しキャラクター
古本屋
ライバル・関係キャラクター
うさぎ
労働の鎧さん
でかつよ（なんかでかくて強いやつ）
主なエピソード
『涸れた』編：湧きドコロが涸れて食べるのに困り、遭遇したちいかわに噛みつく。その後ハチワレから「夜の採取」という労働を提案される。
『古本屋』編：古本屋と一緒に風呂へ行ったり食事をしたりして交流を深め、カニのカチューシャを古本屋に渡す。
『セイレーン』編：島への討伐に参加し、永遠の命に興味を示したことでセイレーンたちとの交渉が不可能になる。
『宝探し（モモンガと古本屋）』編：古本屋と宝探しに参加し、魔女の宝箱の魔力に吸い寄せられて捕らえられる。
アニメ声優
井口裕香
人気ランキング・人気度
豆知識
でかつよから何かを奪ったことが仄めかされているが、何を奪ったのかは明かされていない。
うさぎには圧倒されることが多い。
労働の鎧さんに「叱れ」「大きい声を出せ」などと無茶振りする場面がある。
無限白米湧きドコロを先に見つけ、独り占めしようとしたことがある。
古本屋とは交流を重ね、労働の鎧さんから「友達」として扱われている。
※年齢および芸歴は、2026年8月時点の情報を基に算出しています。
この記事は、 クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス のもとで公表された ウィキペディアの項目 ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（Wikipedia） を素材として二次利用しています。

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