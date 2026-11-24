レッグスは、「ちいかわ」の新作くじ「エニマイくじ ちいかわ」を、2026年12月12日より全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー店舗にて発売する。価格は1回950.40円。

“あのこ”のしっぽが動く振り子時計も! 「エニマイくじ ちいかわ」

今回のコンセプトアートには、冬のあたたかなひと時をのんびり過ごすちいかわたちが登場。外で雪合戦をしたり、家の中でこたつに入ってぬくぬくしたりと、それぞれの楽しみ方で冬を過ごす姿が描かれている。

賞品には、どこか懐かしさを感じさせるレトロ調のデザインを採用。コンセプトアートを彷彿とさせるジオラマフィギュアやぬいぐるみをはじめ、加湿器、マスコット、キャニスター、ブランケット、ポーチなどが用意される。

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賞品一覧

ジオラマフィギュア(全1種)

加湿器(全1種)

ぬいぐるみ(全3種)

ぬいぐるみ(全3種)のラインナップは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ。

マスコット(全8種)

マスコット(全8種)のラインナップは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋。

ブランケット(全2種)

ブランケット(全2種)のラインナップは、ブランケット(A)、ブランケット(B)。

ポーチ(全8種)

ポーチ(全8種)のラインナップは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋。

キャニスター(全4種)

キャニスター(全4種)のラインナップは、ちいかわ/うさぎ、ハチワレ/ラッコ、モモンガ/古本屋、くりまんじゅう/シーサー。

ラスト賞 振り子時計(全1種)

エニマイチャンス賞

購入者を対象としたエニマイチャンスキャンペーンも実施する。くじ券に記載のキャンペーンナンバーを入力すると、応募した方の中から、抽選で100名に「ぬいぐるみセット」をプレゼント。キャンペーン応募期間は、販売開始～2027年1月11日23:59まで。

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