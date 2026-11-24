東京スカイツリータウンは12月1日より、サンリオのキャラクターたちとともに葛飾北斎の作品をめぐるイベント「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」を、東京スカイツリー天望デッキ・回廊にて開催する。

東京スカイツリー「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」

本展では、地上450メートルにある東京スカイツリーの天望回廊を中心に、サンリオキャラクターズとともに葛飾北斎の作品をめぐる展示装飾が登場。また、サンリオキャラクターズと一緒に撮影できるフォトスポット、キービジュアルを仕様した限定グッズやカフェメニュー、ラリーポイントを巡るスタンプラリーなども用意されており、葛飾北斎の世界をサンリオキャラクターズたちと一緒に楽しむことができるイベントとなっている。

開催期間は2026年12月1日～2027年3月2日。イベントの詳細は特設サイトにて確認できる。本稿では、イベントの見どころをピックアップして紹介する。

天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア【雲の上の浮世絵】

東京スカイツリー「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア【雲の上の浮世絵】

天望回廊 フロア450 スロープ【筆あそび☆】

みんなで作品をカラフルに塗ることができる。

東京スカイツリー「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」

イベント限定フォトサービス販売

天望回廊からの絶景をバックに、サンリオキャラクターズと写真撮影ができる限定フォトサービス。台紙(1枚)1,800円、アクリルフォトフレーム(1枚)は3,300円。

東京スカイツリー「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」イベント限定フォトサービス販売

「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

地上350メートルのパノラマスクリーンで、本イベントの特別映像を上映。

東京スカイツリー「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

特別ライティングの点灯

葛飾北斎の作品とサンリオキャラクターズをイメージした特別ライティングが、15分ごとに交互に点灯する。

東京スカイツリー「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」特別ライティングの点灯

イベント限定グッズ販売

描き下ろしのキービジュアルを使用したイベント限定グッズとして、和の雰囲気を感じられる「屏風」(11,000円)や「豆皿」(1,210円)といったアイテムから、日常使いしやすい「ハンドタオル」(880円)や「記念刻印メダルキーホルダー」(1,300円)といった雑貨まで、さまざまな商品がラインアップされている。

東京スカイツリー「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」(左)屏風…11,000円、(右)記念刻印メダルキーホルダー…1,300円

限定カフェメニュー「ドリンク」

葛飾北斎の作品と、サンリオキャラクターズを使用したイベント限定ドリンクが天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」に登場。

東京スカイツリー「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」イベント限定カフェメニュー「ドリンク」(各1,100円)

ハローキティのりんごドリンク

りんごジュースといちごゼリーにりんごを合わせた、甘酸っぱくフルーティーな味わい。

ポムポムプリンのプリンドリンク

プリンを飲んでいるような、甘くデザート感のあるドリンク。カラメルソースと洋ナシでプリンアラモード風に。

シナモロールのさっぱりパインソーダ

乳酸菌ドリンク風味のソーダと青いパインゼリーにマシュマロを合わせた、爽やかな味わい。

ポチャッコのコーヒークッキーラテ

コーヒーとミルクにコーヒーゼリーを合わせた、コーヒーの風味を楽しめるドリンク。

マイメロディのいちごみるくフロート

まろやかないちごミルクに、ピーチゼリーの果実感をプラスした、やさしい味わいのドリンク。

クロミのぶどうソーダ

ぶどうソーダと紫のりんごゼリーにぶどうを合わせた、ぶどうの風味を楽しめるドリンク。

限定カフェメニュー「フード」

葛飾北斎の作品「凱風快晴」の赤富士をイメージした「赤ふじローストビーフカレー」(1,870円)や、葛飾北斎の作品「神奈川沖浪裏」をイメージした「青なみ抹茶ティラミス」(1,650円)など、イベント限定のフードやスイーツも、天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」に登場する。

東京スカイツリー「雲の上の浮世絵～サンリオキャラクターズとめぐる北斎展～in TOKYO SKYTREE(R)」(左)「赤ふじローストビーフカレー」(1,870円)、(右)「青なみ抹茶ティラミス」(1,650円)

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L673114 (C)TOKYO-SKYTREE

※内容は、予告なく変更または中止とする場合がある。

※掲載内容は変更となる場合がある。

※イベントや展望台の営業状況によって上映しない場合がある。

※340カフェ入口にて整理券を配布する場合がある。

※画像はイメージ。