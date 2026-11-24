新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、11月24日から12月25日の期間中、千葉県千葉市の豊砂公園にて、「ちいかわクリスマスマーケット」を開催します。

11月23日には、開催に先立ち、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが登壇して会場中央に立つ高さ約6mのシンボルツリーの点灯式を実施。その様子をレポートします!

シンボルツリーの前に、ちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場

「ちいかわクリスマスマーケット」は、「ちいかわ」の世界観をクリスマスマーケットで楽しめる体験型イベント。約6,000㎡の広大な豊砂公演を舞台に、光・映像・音のスペシャル演出を楽しめる高さ約6mのシンボルツリーが登場。様々なフォトスポットや、本イベント限定のオリジナルフード全35種、オリジナルグッズの販売など、ちいかわたちと特別なクリスマスを堪能できるイベントです。

広い会場の中心には、ちいかわ・ハチワレ・うさぎと一緒に大きなメインクリスマスツリーが登場。クリスマスまであと1カ月、きらめくツリーに気分が高まります!

掛け声とともに、クリスマスツリーが点灯!

クリスマスツリーは毎日16時から点灯し、光や音を組み合わせた演出で、ちいかわたちがクリスマスの準備を進めるオリジナルストーリーを楽しめます。きらきらときらめくイルミネーションや、雪が降り注ぐような素敵な演出に心ときめきます。

ツリーの横にあるBOX型のディスプレイとツリーの光や音が連動する演出は、「もうそろそろクリスマスだね」というハチワレのセリフから始まるストーリー仕立ての「メイン演出」と、クリスマスの準備をするキャラクターたちが次々と登場する「キャラクター演出」の2種類。さらに、「あのことでかつよ」や「パジャマパーティーズ」「なんとかバニア」をはじめ、ファンなら思わずニヤリとしてしまう「隠れキャラ」の演出もランダムで登場するそうです。

点灯式では、ちいかわたちがこれからスタートするクリスマスマーケットを盛り上げました。







最後の最後まで手を振るハチワレ

「ちいかわクリスマスマーケット」開催概要

開催期間：2026年11月24日～12月25日

開催時間：11:00〜21:00（最終入場枠 18:30〜19:00）※営業時間は変更となる場合がある

会場：豊砂公園（イオンモール幕張新都心前）

内容：フォトスポット、フードマーケット、グッズ販売、カスタマイズ体験・ミニゲームほか

※チケットは完売

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