北から雪の便りが届きはじめ、少しずつ冬の気配が近づいてきました。冬支度とともに、ネットや街では早くもクリスマスやおせちの準備が始まっているようですが、先日、ちょっと変わったクリスマスツリーをSNSで発見。新しいツリーを探している方も、ちいかわファンの方も必見です!!

こちらは、ちいかわの新作グッズ「「動く!?ツリーなうさぎぬいぐるみ」です。ツリーをすっぽりとかぶった「うさぎ」、可愛いですね。しかも、リンリンリンリンと鈴の音を鳴らしながらパタパタ歩くなんて、なんともユニークで可愛らしい(笑)。「ウーヤッハー、ウーヤッハー」といううさぎの寄声が聞こえてきそうです。

SNSで紹介されると、「なにこれかわいすぎる」「なんかヤハー言ってそうwww」「こっっこれはやばいwwwwww ほしい...うちで飼いたい」「動き方が最高ですね笑」「これクリスマスプレゼントにください」と話題に。執筆時点までに4.8万ものいいねが寄せられています。見ているだけで思わず笑顔になってしまう、なんとも“ちいかわらしい”アイテムですね。

価格は2,860円。定番のクリスマス飾りも素敵ですが、こんなユニークなツリーを迎えてみるのも楽しそう。今年のクリスマスは、動く“うさぎツリー”と一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか。