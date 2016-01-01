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ハチワレ

ハチワレは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場するキャラクターで、ちいかわ・うさぎの友人である。英語表記はWikipediaに記載がなく「—」。はちわれ猫をモチーフとしているが、ナガノ展では猫ではないことが明かされている。太くて長い青色のしっぽがチャームポイントで、メインキャラクター3名の中では唯一、通常のセリフを話す。社交的で好奇心旺盛な楽天家で、他のキャラクターと率先してコミュニケーションを取ることが多い。ギターを弾くことができ、自作ソング「ひとりごつ」も歌う。物知りで、ちいかわが困っている時には助け舟を出すなど友情に厚い。洞窟で一人暮らしをし、討伐では青色のさすまたを使用する。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」（https://ja.wikipedia.org/wiki/ちいかわ_なんか小さくてかわいいやつ）を素材として二次利用しています。

キャラクター名
ハチワレ
英語表記
初登場時期
作者
ナガノ
種族
性別
性格
社交的で好奇心旺盛な楽天家。物知りで友情に厚く、ちいかわが困っている時には助け舟を出す。
特技
ギター
自炊
趣味
好きな食べ物
苦手なもの
口癖・特徴的なセリフ
「なんとかなれッ」
見た目の特徴
はちわれ猫をモチーフとした姿で、太くて長い青色のしっぽがチャームポイント。
使用アイテム
青色のさすまた
ギター
カメラ
仲良しキャラクター
ちいかわ
うさぎ
ライバル・関係キャラクター
ラッコ（師事）
主なエピソード
『穴』編：討伐中に大きな穴へ落ち、ちいかわが助けに現れる。
『杖』編：不思議な杖でカメラを出すが、うさぎとともに巨大な怪物へ変化する。
『草むしり検定』編：ちいかわと一緒に勉強し、草むしり検定5級に合格する。
『カメラ』編：念願のカメラを購入し、ちいかわたちの写真を撮る。
『ほめられリボン』編：大事にしていたリボンを鳥に持っていかれ、ちいかわが新しいリボンを用意しようとする。
アニメ声優
田中誠人
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豆知識
誕生日は2020年5月1日。
当初は「池谷」という名前の予定だった。
猫がモチーフだが、ナガノ展では猫ではないと明かされている。
毛玉を吐く、無意識に舌が出る、花の匂いをかぐとフレーメン反応を起こすなど、時折猫のような言動を見せる。
2度キメラ化したことがある。
※年齢および芸歴は、2026年8月時点の情報を基に算出しています。
この記事は、 クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス のもとで公表された ウィキペディアの項目 ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（Wikipedia） を素材として二次利用しています。

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