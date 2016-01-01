ハチワレは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場するキャラクターで、ちいかわ・うさぎの友人である。英語表記はWikipediaに記載がなく「—」。はちわれ猫をモチーフとしているが、ナガノ展では猫ではないことが明かされている。太くて長い青色のしっぽがチャームポイントで、メインキャラクター3名の中では唯一、通常のセリフを話す。社交的で好奇心旺盛な楽天家で、他のキャラクターと率先してコミュニケーションを取ることが多い。ギターを弾くことができ、自作ソング「ひとりごつ」も歌う。物知りで、ちいかわが困っている時には助け舟を出すなど友情に厚い。洞窟で一人暮らしをし、討伐では青色のさすまたを使用する。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」（https://ja.wikipedia.org/wiki/ちいかわ_なんか小さくてかわいいやつ）を素材として二次利用しています。
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