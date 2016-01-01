ハチワレは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場するキャラクターで、ちいかわ・うさぎの友人である。英語表記はWikipediaに記載がなく「—」。はちわれ猫をモチーフとしているが、ナガノ展では猫ではないことが明かされている。太くて長い青色のしっぽがチャームポイントで、メインキャラクター3名の中では唯一、通常のセリフを話す。社交的で好奇心旺盛な楽天家で、他のキャラクターと率先してコミュニケーションを取ることが多い。ギターを弾くことができ、自作ソング「ひとりごつ」も歌う。物知りで、ちいかわが困っている時には助け舟を出すなど友情に厚い。洞窟で一人暮らしをし、討伐では青色のさすまたを使用する。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」（https://ja.wikipedia.org/wiki/ちいかわ_なんか小さくてかわいいやつ）を素材として二次利用しています。

キャラクター名 ハチワレ 英語表記 — 初登場時期 — 作者 ナガノ 種族 — 性別 — 性格 社交的で好奇心旺盛な楽天家。物知りで友情に厚く、ちいかわが困っている時には助け舟を出す。 特技 ギター

自炊 趣味 — 好きな食べ物 — 苦手なもの — 口癖・特徴的なセリフ 「なんとかなれッ」 見た目の特徴 はちわれ猫をモチーフとした姿で、太くて長い青色のしっぽがチャームポイント。 使用アイテム 青色のさすまた

ギター

カメラ 仲良しキャラクター ちいかわ

うさぎ ライバル・関係キャラクター ラッコ（師事） 主なエピソード 『穴』編：討伐中に大きな穴へ落ち、ちいかわが助けに現れる。

『杖』編：不思議な杖でカメラを出すが、うさぎとともに巨大な怪物へ変化する。

『草むしり検定』編：ちいかわと一緒に勉強し、草むしり検定5級に合格する。

『カメラ』編：念願のカメラを購入し、ちいかわたちの写真を撮る。

『ほめられリボン』編：大事にしていたリボンを鳥に持っていかれ、ちいかわが新しいリボンを用意しようとする。 アニメ声優 田中誠人 人気ランキング・人気度 — 豆知識 誕生日は2020年5月1日。

当初は「池谷」という名前の予定だった。

猫がモチーフだが、ナガノ展では猫ではないと明かされている。

毛玉を吐く、無意識に舌が出る、花の匂いをかぐとフレーメン反応を起こすなど、時折猫のような言動を見せる。

2度キメラ化したことがある。

※年齢および芸歴は、2026年8月時点の情報を基に算出しています。