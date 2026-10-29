バンダイ キャンディ事業部は、「ちいかわ」をデザインしたスナック菓子「ちいかわ プリズンポテト 濃厚サワクリ味」を11月2日に発売する。

ちいかわ プリズンポテト 濃厚サワクリ味

“酸味”と“甘味”を組み合わせた濃厚サワクリ味

本商品は、サワークリームのコクをベースに、“酸味”と“甘味”を組み合わせた味わいに仕上げられている。食べ始めには酸味が広がり、後半にかけてスナック生地に練り込まれたオニオンの甘味が感じられる構成となっている。

「オデと牢獄」をモチーフにした全4種のパッケージ

パッケージには、「オデと牢獄」のエピソードに登場した囚人服姿のキャラクターたちをデザイン。ラインナップは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」の全4種類で、それぞれ異なる表情やデザインを採用している。

パッケージイメージ

また、パッケージには持ち運びしやすいスタンドパウチを採用。バッグにも入れやすいポータブルサイズとなっている。

プロモーション動画も順次公開

本商品の発売にあわせて、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」が商品を食べる様子を描いたプロモーション動画も順次公開される。各キャラクターごとのリアクションや食べ方を表現した内容になるという。

「ちいかわ プリズンポテト 濃厚サワクリ味」概要

商品名：ちいかわ プリズンポテト 濃厚サワクリ味

価格：171円

発売日：2026年11月2日

販売ルート：全国量販店の菓子売場など

発売元：バンダイ

(c)nagano / chiikawa committee