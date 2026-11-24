サンリオキャラクターズのホリデーシーズン限定デザインを楽しめる「Happyくじ『Sanrio characters Holiday Collection 2026』」が、12月4日より順次発売される。価格は1回880円。景品がなくなり次第終了となる。

昨年に続き登場する「サンリオホリデーコレクション」の第2弾は、ピンク×ホワイト×ネイビーを基調とした上品なカラーリングを採用。リボンやフリルをあしらったトレンドの“バレエコア”スタイルの限定衣装に身を包んだキャラクターたちが登場する。

ラインアップには、ハローキティ、クロミ、シナモロール、マイスウィートピアノ、ウィッシュミーメルなど計10キャラクターが勢ぞろい。ホリデーシーズンらしく、華やかで特別感あふれるデザインに仕上げられている。

景品ラインアップ

■特賞 BIG! クロミ ぬいぐるみ

全1種。バレエコア衣装をまとったクロミの特大ぬいぐるみ。

■A賞 フィギュア

全10種。各キャラクターの個性を楽しめるフィギュアコレクション。今回の限定衣装を細部まで再現している。

■B賞 ぬいぐるみチャーム

全5種。ふわふわの素材にリボンやフリルをあしらったデザインが特徴。バッグなどに付けるだけでバレエコアな雰囲気を楽しめる。

■C賞 ファーポシェット

全2種。肩掛けもできるファー付きポシェット。冬らしい素材感が魅力のアイテムとなっている。

■D賞 パールストラップ

全2種。パール調のデザインを取り入れた上品なストラップ。

■E賞 サテンポーチ

全4種。サテン生地を使用した高級感のあるポーチで、小物収納にもぴったり。

■F賞 アクセサリートレー

全4種。アクセサリーや小物を置いて使える実用的なアイテム。

■G賞 リボンチャーム

全10種。今回のテーマを象徴するリボンモチーフのチャーム。

■H賞 ラバーコレクション

全12種。キャラクターをデザインしたラバー素材のコレクションアイテム。

■I賞 缶バッジセット

全5種。限定アートを楽しめる缶バッジセット。

■J賞 ミニファイル&ステッカーセット

全5種。ミニファイルとステッカーを組み合わせた普段使いにも便利なセット。

■ラスト賞 BIG! ハローキティ ぬいぐるみ

商品概要

商品名：セガ ラッキーくじ 名探偵コナン メモリアルカット 30th Anniversary

発売日：2026年12月4日より順次発売予定（なくなり次第終了）

価格：1回790円（税込）

販売場所：ローソン各店舗（一部店舗を除く）

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E26102604