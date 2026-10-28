グレイ・パーカー・サービスは、アクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」より、『ちいかわ』のキャラクターたちをモチーフにした新商品「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear Christmas」を11月6日から発売する。

今回登場するのは、昨年好評を博した「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」のクリスマスバージョン。ふんわりとしたテディベアの装いに、赤や緑のクリスマスカラーのリボンをあしらった特別仕様となっている。

ラインナップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の全3種で、価格は各2,420円。キラキラと輝く瞳が特徴のアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko」ならではのデザインに仕上げられており、バッグなどに付けて楽しめるストラップ付きとなっている。

販売は11月6日11時より公式通販サイト「ちいかわマーケット」で開始されるほか、「ちいかわらんど」常設店、「ちいかわ POP UP STORE」、LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAなどでも取り扱う。なお、「ちいかわクリスマスマーケット＠豊砂公園」では11月24日から販売開始となる。

商品概要

商品名：ちいかわ Kiramekko Teddy Bear Christmas

発売日：2026年11月6日

価格：各2,420円

種類：全3種（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ）

発売元：株式会社グレイ・パーカー・サービス

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