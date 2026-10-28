グレイ・パーカー・サービスは、アクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」より、『ちいかわ』のキャラクターたちをモチーフにした新商品「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear Christmas」を11月6日から発売する。
今回登場するのは、昨年好評を博した「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」のクリスマスバージョン。ふんわりとしたテディベアの装いに、赤や緑のクリスマスカラーのリボンをあしらった特別仕様となっている。
ラインナップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の全3種で、価格は各2,420円。キラキラと輝く瞳が特徴のアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko」ならではのデザインに仕上げられており、バッグなどに付けて楽しめるストラップ付きとなっている。
販売は11月6日11時より公式通販サイト「ちいかわマーケット」で開始されるほか、「ちいかわらんど」常設店、「ちいかわ POP UP STORE」、LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAなどでも取り扱う。なお、「ちいかわクリスマスマーケット＠豊砂公園」では11月24日から販売開始となる。
商品概要
- 商品名：ちいかわ Kiramekko Teddy Bear Christmas
- 発売日：2026年11月6日
- 価格：各2,420円
- 種類：全3種（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ）
- 発売元：株式会社グレイ・パーカー・サービス
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