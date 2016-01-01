シーサーは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場する、シーサーをモチーフにしたキャラクターである。英語表記はWikipediaに記載されていない。気遣い屋でとても優しく、表情が豊かな性格を持つ。「スーパーアルバイター」の資格を取得しており、ラーメン屋「郎」で店員として働いている。「郎」の店主であるラーメンの鎧さんを「お師匠」と呼び、慕っている。沖縄の文化が身についており、テンションが上がるとエイサーを踊る。仕事のためにお酒の資格を取得したいと考えて勉強を続けており、くりまんじゅうに師事するような行動も見せる。一方で討伐は苦手である。アニメ版の声優は島袋美由利が担当する。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」（https://ja.wikipedia.org/wiki/ちいかわ_なんか小さくてかわいいやつ）を素材として二次利用している。
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