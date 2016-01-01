シーサーは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場する、シーサーをモチーフにしたキャラクターである。英語表記はWikipediaに記載されていない。気遣い屋でとても優しく、表情が豊かな性格を持つ。「スーパーアルバイター」の資格を取得しており、ラーメン屋「郎」で店員として働いている。「郎」の店主であるラーメンの鎧さんを「お師匠」と呼び、慕っている。沖縄の文化が身についており、テンションが上がるとエイサーを踊る。仕事のためにお酒の資格を取得したいと考えて勉強を続けており、くりまんじゅうに師事するような行動も見せる。一方で討伐は苦手である。アニメ版の声優は島袋美由利が担当する。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」（https://ja.wikipedia.org/wiki/ちいかわ_なんか小さくてかわいいやつ）を素材として二次利用している。

キャラクター名 シーサー 英語表記 — 初登場時期 — 作者 ナガノ 種族 シーサーをモチーフにしたキャラクター 性別 — 性格 気遣い屋でとても優しく、表情が豊か。資格取得のために場所を問わず勉強を続ける努力家として描かれる。 特技 エイサーを踊る 趣味 — 好きな食べ物 — 苦手なもの 討伐 口癖・特徴的なセリフ きびシーサー

うれシーサー

やさシーサー 見た目の特徴 シーサーをモチーフにしたキャラクター。ハチワレが転移したパラレルワールドでは耳が長くなっていた。 使用アイテム ラーメンの鎧さんと同じ色の鎧 仲良しキャラクター くりまんじゅう

ちいかわ

ハチワレ ライバル・関係キャラクター ラーメンの鎧さん（お師匠）

くりまんじゅう 主なエピソード 『やりたいことリスト』編で、スーパーアルバイターの資格を持ち、お酒の資格取得に向けて勉強する姿がハチワレを刺激する。

『シーサーの』編では、お酒の資格取得のため勉強を続ける中、スーパーアルバイターの資格がなくなるという噂にショックを受けて熱を出すが、ちいかわとハチワレに看病され、諦めないと誓う。

『お買い物編』では、熱を出して倒れ、ちいかわたちに冷却ジェルシートとヴイックスヴェポラッブを買ってくるよう頼む。

『セイレーン』編では、セイレーン対策の激辛カレー作りで料理長を担当する。

『禁酒』編では、トカゲに奪われたくりまんじゅうのお酒の免許証を取り返す。 アニメ声優 島袋美由利 人気ランキング・人気度 — 豆知識 「スーパーアルバイター」の資格を取得している。

ラーメン屋「郎」で店員（弟子）として働いている。

沖縄の文化が身についており、さたぱんびんやさんぴん茶などが作中に登場する。

仕事のためにお酒の資格取得を目指している。

酔って「郎」を訪れたくりまんじゅうにステーキを提供したことがある。

※年齢および芸歴は、2026年8月時点の情報を基に算出しています。