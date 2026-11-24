セブン‐イレブン・ジャパンは、全国のセブン‐イレブン店舗で「ちいかわ」とのコラボレーションフェアを12月3日から順次開催する。作中に登場する食べ物やシーンをイメージしたコラボ商品全12品のほか、限定グッズやキャンペーンを展開する。

コラボ商品には、作中でちいかわたちがプレゼントされたオムライスをイメージした「ちいかわ 三ツ星のオムライス」（537円）や、草むしり検定に合格したちいかわが食べていたラーメンをイメージした「ちいかわ 草むしり検定合格おめでとう！背徳ラーメン」（496円）がラインアップ。ちいかわがブロッコリーを克服したエピソードから着想を得た「ちいかわ 克服しちゃった！ブロッコリーの森サラダ」（321円）も登場する。

このほか、「ちいかわ きのこクリームスープ」や「ちいかわ モモンガの包まれオムレット」、キャラクターの焼印をあしらった中華まんなどを販売。商品によって発売日や販売地域が異なり、11月30日から順次発売する商品もある。12月4日からは、ちいかわたちが描かれたセブンカフェのホットカフェラテ用カップも登場する。

対象商品を購入すると、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施。対象のチョコを2個同時購入すると「オリジナルシャカプニチャーム」、対象のアイスを2個同時購入すると「オリジナルA4クリアファイル」など、購入条件に応じて異なる景品を用意する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

対象商品の購入でシリアルを集めて応募する「ちいかわ LINEミニアプリ シリアル応募キャンペーン」は、12月3日から18日まで開催。ちいかわのブランケット＆クッションやタオルセット、セブン‐イレブンで使えるQUOカードPayなどが抽選で当たるほか、1シリアルで応募できるデジタルフォトフレームも用意される。

12月26日から2027年1月4日までは、店舗を巡って二次元コードを読み取る「ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン」を実施。スタンプを2個集めるとスマホ壁紙、4個集めるとおみくじ券がもらえる。スタンプを40個集めると、コンプリート記念のスペシャルスマホ壁紙を獲得できる。

このほか、セブン‐イレブン限定のポーチやステンレスタンブラーなどのコラボアイテムも順次発売。

12月12日からは「エニマイくじ」も販売される。フェアの詳細は特設サイトで確認できる。

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