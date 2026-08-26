Netflixで世界独占配信中のリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2・第二期が本格スタートし、エピソード11から13までのダイジェストと新場面写真が公開された。

『ラヴ上等』は、日本初の“ヤンキー恋愛リアリティショー”として話題を集めるNetflixオリジナル作品。恋愛だけでなく、参加者たちの葛藤や成長、人間関係のぶつかり合いを描く異色のリアリティシリーズだ。

8月4日の配信開始以降、同作は大きな反響を呼んでおり、日本のNetflix週間TOP10(シリーズ)で2週連続1位を獲得。グローバルでも非英語シリーズの週間TOP10入りを果たしている。また、主題歌であるSPEEDの「Body & Soul」もApple Musicのトップソング100にランクインするなど注目を集めている。

新メンバー加入で第二期が開幕

エピソード11では、シーズン1で本気の恋を見つけられなかった"たいちゃん"が留年を決意し、新たなメンバーとともに再び学園生活をスタートさせる。

初対面からたいちゃんとカズマが激しく衝突する一方で、「道徳」の授業や対話を通じて、それぞれが離婚やDV被害、堕胎といった過去の傷や後悔を打ち明ける展開に。ぶつかり合いながらも徐々に仲間としての絆を深めていく。

恋愛面では、サラがサウナタイムの相手にルネを指名したことで、カズマの嫉妬心が爆発。思わぬ行動に出るなど、恋模様も大きく動き始める。

女性メンバーが男性陣に"カチコミ"

エピソード12では、シーズン1のメンバーがお世話になったシークワーサー畑を訪れた一同が農作業を手伝うことに。たいちゃんは畑を営む比嘉さんに留年の決意を報告する。

その後、ビーチで開催されたお姫様抱っこレースでは、女性メンバーがペアを指名し、デート権をかけて真剣勝負を繰り広げる。

さらに、恋愛に対して消極的な男性メンバーたちにしびれを切らした女性陣が、男性部屋へ"カチコミ"を敢行。叱咤激励を飛ばしながら、恋に本気で向き合うよう喝を入れる。

Takaが恋リアMCデビュー

エピソード13からは、Awichに代わってONE OK ROCKのTakaがゲストMCとして登場。恋愛リアリティ番組のMCを務めるのは今回が初めてとなる。

シーズン1から番組を見ていたというTakaは、「『ラヴ上等』は人も成長させる企画」と作品の魅力を語る。

女性陣から喝を入れられた男性メンバーは、その思いに応えようと夕食を振る舞い、メンバーの団結が深まったかに見えた。しかし、北新地No.1キャバ嬢・みみが新たに登場したことで状況は一変。圧倒的な存在感を放つみみに対し、女性メンバーたちが反発し、共同生活はさらに波乱含みの展開を迎える。

恋愛、友情、衝突、そして再生。二期にわたる学園生活の中で、それぞれがどのような答えを見つけ出すのか注目だ。

Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2は世界独占配信中。