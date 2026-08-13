こんにちは！ 恋リアが好き過ぎて、某恋リアに参加経験もある漫画家・ライター・美容家、そして絶賛婚活中の白戸ミフルです。

20代から通算2,500回以上の合コン経験者であり、35歳で罹患したステージ4乳がんのサバイバー。さらに2026年8月からは10年以上勤めた会社を辞めて世界一周旅行も控えているという、なかなか情報量の多い女です(笑)。

さて今回は、去年「史上初のヤンキー恋リア」として大きな話題を呼び大ヒットしたNetflix『ラヴ上等』のシーズン2（今年8月4日配信開始）について！ 恋リア経験者ならではの目線で、1〜4話の印象的なシーンを紐解いていきたいと思います。

第1話：無鉄砲に見える彼らが抱える「生と死」

人生はあっけない。だからこそ後悔したくない

初日の夜、るるとマー君の2ショットに坊が加わり、「友人の死に直面し、後悔した」と明かしたシーン。るるも大事な人を亡くした経験を語り、ふたりで「人生はあっけない」「伝えることの大切さ」を話し合う姿は、ステージ4乳がんを経験した私の心にも強く刺さりました。

一見ヤンチャに見える参加者たちも、若いながらにたくさんの辛い経験を乗り越えてきている。だからこそ「一度きりの人生を後悔なく歩みたい」という強い思いが伝わってきます。恋愛要素だけでなく、個々のバックグラウンドに胸を掴まれるのも本番組の大きな魅力です。

恋の駆け引きと、女子部屋での「公開処刑」?

打って変わってポップな恋模様が動き出した、るるとマー君のサウナデート。ラブレターをLEOに出していたるるがマー君を指名し、「私はマー君だったけど、みんながマー君推しだから、LEOに(ラブレターを)出した」と言い訳するくだりは、なんとも絶妙な女心!

2日目ですし気になる男子を指名するのは問題ないのですが、気になったのはその後の女子メンバーへの報告です。マー君の我が道を行く一面が見えたとはいえ、彼にラブレターを書いた女子が3人もいる前で「ガッカリ」「見た目だけ」とボロカスに言うのは……まさに公開処刑（苦笑）。若さゆえの素直さかもしれませんが、この一件で一気にマー君の人気が急降下した気がします。

私が参加した番組でも、男性との2ショットでの会話を他のメンバーに暴露する人がいて振り回されたな……と甘酸っぱい(?)記憶が蘇りました。

第2話：仁義を重んじるヤンキーたちの「激詰め」

震えるチワワ状態のたいちゃん

まりりんの手紙を無視したたいちゃんに対し、あっすん・るる・まりりんの3人が激詰めするシーン。番組冒頭では「舐めてるヤツは海に沈める」なんて強気だったたいちゃんが、すっかり震えるチワワのようになっていて思わず同情してしまいました。

もちろん、大事な友達を傷つけられた女子側の怒りも理解できます。「クズ」「誰からも愛されない」という強烈なワードセンスは、仁義を大事にするヤンキーなりのケジメの付け方なのかもしれません。

恋リア体験者としてのアドバイスを送るなら、問題が起きたときは当事者やその味方だけで話し合うと感情的になるため、冷静な第三者を挟むのが一番平和です!(私も当時はそうやって乗り切っていました)

第2〜3話：告白された過去のDV被害・DV加害

打ち明けることの難しさと優しさ

番組内では、まりりんと坊によるDV経験の告白がありました。実は私も若かりし頃、当時のパートナーと感情がぶつかり合い、手を出されてしまった経験があります。 筆者の場合はパートナーに対して、精神的な暴力をしていた記憶もあるので、今思えばそのパートナーにも同情してしまいます。

当然ながら理由の如何を問わず、相手に手を上げることは許される行為ではありません。ただ、若さゆえにお互いが未熟で、言葉や態度で精神的に追い詰め合ってしまうような環境が生み出してしまう悲劇もあると感じます。

ただ、まりりんが受けたDVの告白は犯罪レベルの内容もあり、筆者のとはまったく類いが異なりますね。

坊の場合は「過去に浮気した相手に手を上げてしまった」という告白でしたが、正直に話したことで一気に“DV男”のようなラベルが貼られてしまったのは、少し酷な気もしました。

素直に打ち明ける姿勢は素敵ですが、恋愛においては「時には言わない方が良いこともある」と痛感させられる場面でした。

第4話：ストレートな言葉がぶつかり合う爽快感

KY発言からの殴り合い、そして和解

シーズン2は前回以上にイケメン揃い!とワクワクしていたところ、期待を裏切らない超絶イケメン・かずくんが登場。転校初日に「恋愛しに来たから、男と仲良くする気はない」と言い放ち、男性陣の逆鱗に触れて速攻で殴り合いに発展する展開には痺れました。 言葉選びや伝え方は大切ですが、拳を交えてすぐに分かり合えるのも若さならではの爽快さです。この経験を糧に、かずくんは伝え方について、1つ大人の階段を登ったでしょう。

私が参加していた「中年恋リア」は、大人の配慮や遠回しな表現が多く、なかなか恋が始まりにくいもどかしさもありました。それに対して、問題は多くともストレートな言葉と感情が飛び交う『ラヴ上等』は、見ていてハラハラドキドキが止まりません!

まとめ

ってコトで、1～4話までのミフル的印象に残ったシーンを紹介しました！

1〜4話を通して、ラヴ上等2の学校生活も中盤に入り恋模様が大きく動き出しました。個人的には、まだ意中の相手が定まっていない女子メンバーの「まりりん」と「はーちゃん」を応援しています!

5話以降もしっかりチェックしてレビューしますので、ぜひ次回も楽しみにしていただけたら嬉しいです。

Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」シーズン2 独占配信中