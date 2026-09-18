渡辺翔太が「とにかく衝撃です!」と驚きを明かした。Prime Videoの恋愛リアリティ番組最新作『ラブ トランジット 35+』のスタジオMCに、YOU、杏、渡辺翔太、松井ケムリ(令和ロマン)が決定。18日、ティザー映像と場面写真、MC陣のコメントが公開された。

渡辺翔太

「35歳以上」ならではの人生模様にMC陣も注目

Prime Videoで10月22日20時から独占配信される『ラブ トランジット 35+』は、全8話で展開される恋愛リアリティ番組の最新作。交際期間や破局理由が異なる5組の元恋人たちが1か月のホテル生活を送り、過去の恋と新しい恋の間で揺れ動く姿を描いてきたシリーズに、今回は新たなコンセプトが加わる。

参加者全員が35歳以上となり、シリーズ初の元夫婦も参加。結婚、家族、キャリアなど、人生を重ねた男女10名が恋と向き合う。

スタジオMCを務めるのは、シリーズを見守ってきたYOU、恋愛リアリティ番組初MCとなる杏、同じく初MCでシリーズ初見の渡辺翔太、そして令和ロマンの松井ケムリ。4人が、それぞれの視点から大人たちの恋模様を見守る。

渡辺翔太「共感できる部分や勉強になる部分がたくさん」

今回、恋愛リアリティ番組のMCに初挑戦する渡辺は、『ラブ トランジット』シリーズ自体も今回が初視聴だったという。

「とてもピュアな気持ちで収録に参加したのですが、とにかく衝撃です!」と率直な感想を寄せ、「僕は今、33歳なので参加されている方々はみんな僕の人生の先輩」と、35歳以上の参加者たちについてコメント。

さらに「そんな方々の過去のエピソードというのは、共感できる部分や勉強になる部分がたくさんありました」と、人生経験を重ねた参加者たちの物語から感じたことを明かしている。

一方、シリーズのファンだという杏は、恋愛リアリティ番組のスタジオMCを初めて担当。普段から友人と意見を交換しながら同シリーズを見ているといい、「今回は『35+』という条件がついたことで、より様々な人生模様が見える内容」とコメント。「ぜひみんなと一緒にいろんな意見を交わしながら見たい作品だなと思いました。ぜひ皆さんご覧ください。というか、一緒に見ましょう!(笑)」と呼びかけた。

YOU「自分たちの想いなども投影させながら」

YOUは「今回は『35+』ということで、大人な方々が参加しているので、それぞれ色々な事情を抱えています」と、シリーズならではの見どころに言及。

そのうえで、「若い方はお勉強しながら、同年代の方は自分たちの想いなども投影させながら見て、楽しんでいただけたら」と視聴者にメッセージを送った。

松井は、シリーズのポイントである元恋人同士の関係に触れ、「今回は『35+』ということで年齢層も上がり、元恋人に対する思いの強さも、今までのシリーズとまた違ったものがある」とコメント。

さらに「結婚やお子さんという話も出てきますので、今までにないシリーズになっていると思います」と、大人ならではの要素に注目している。

ティザー映像では、「子供は2人いて…」という参加者の告白や、元夫婦の参加にスタジオが驚く様子を収録。「シングルマザーの恋愛って難しくない?」「資格がないって思ってしまう」といった言葉も飛び出し、人生を重ねたからこその葛藤が描かれる。

映像後半では「それでもときめきたい」「簡単に諦めきれない」といった言葉が重なり、渡辺が「めっちゃ混沌だわ」と反応する場面も。4人のMCがどのような視点で10人の恋を見守るのかにも注目が集まりそうだ。

『ラブ トランジット 35+』は、10月22日20時から第1話～第3話、10月29日20時から第4話～第6話、11月5日20時から第7話～第8話をPrime Videoで独占配信する。

ティザー映像

【編集部MEMO】

『ラブ トランジット 35+』は、参加者全員が35歳以上となる恋愛リアリティ番組の最新作。シリーズ初の元夫婦も参加し、結婚、家族、キャリアなど人生を重ねた男女10名の恋模様を描く。スタジオMCはYOU、杏、渡辺翔太、松井ケムリ（令和ロマン）が務める。

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