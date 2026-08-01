「検索するのをやめた」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、自分の名前でエゴサーチしなくなった理由を明かした――。

佐久間宣行氏

Snow Man佐久間大介と初対面した佐久間宣行氏

8月1日に放送される日本テレビ系『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』にゲスト出演する佐久間氏。7月29日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、パンサー・向井慧、松田好花も出演した同番組について、「ラジオパーソナリティみんなで音源聴いて」と話し、「これは番宣に使われてるからいいと思うんだけど……。中島みゆきの『オールナイトニッポン』の名シーンを聴いて、みんなで泣くっていう(笑)」と振り返った。

また、番組MCのSnow Man・佐久間大介と初対面し、「はじめてお会いできてうれしかった」と感激。一方で、「“佐久間”で検索するのをやめた理由です」とぶっちゃけ、「昔は、自分の名前で検索してたんだけど。Snow Manが大ブレイクして、ほぼ全部、佐久間くんの情報で……。だから俺、佐久間くんの情報、すっげー詳しい」と苦笑い。同じ名字のため、自身の情報が埋もれてしまっているようで、「だから、自分のエゴサはやめたんですよ。佐久間くんばっかり出てくるから(笑)」と打ち明けていた。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。