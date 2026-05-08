お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が、4日に放送されたニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』(毎週月～金曜11:30～13:00)にゲスト出演し、相方の土屋伸之から美大受験の意思を打ち明けられた際の心境を振り返った。

塙宣之

美大受験を後押し「面白いからいいんじゃない?」

土屋は日本大学芸術学部に合格し、4月から進学している。塙は「2年ぐらい前に、楽屋で『ちょっとお話があるんですよ』って真顔で言われて。なかなかそんなこと言わないから、俺、解散なのかなと思って」と当時の心境を告白した。土屋からは「実は美大に行きたい」と伝えられたといい、塙は「受かったら面白いからいいんじゃない?」と背中を押したという。

合格までの期間、土屋は絵を描き続けて受験勉強に励んでいたそうで、塙は「みんなすごいって言うんですけど、俺からしたら、俺がネタ書いてるから、その時間があるからできる」と率直な思いを吐露。その一方で、「ただ僕、結構わがままで、劇団の稽古とかずっとやってた。ちょっと何か申し訳ないなと思ってたんですよ」と明かし、「あいつが逆に学校とか行けば、僕も好きなことできるから」とも語った。

また、大学時代からの付き合いである2人。塙は当時を振り返り、「大学のときから馬の絵を描いてて。実家に行くと、馬の絵が自分の部屋に飾ってあって。『なにこれ、無茶苦茶上手いじゃん』って言ってたんですよ」と画力に驚いたエピソードを明かしていた。