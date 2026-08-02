「“岡村くん、ありがとう”って言うてくれはった」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、元プロ野球選手でタレントの板東英二さんを偲んだ――。

岡村隆史

「昔からお仕事もさせていただいて…」「やっぱすごい方」

7月22日、慢性心不全のため86歳で亡くなった坂東さん。同月30日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、岡村は、「昔からお仕事もさせていただいて……」としんみり。「残念ではありますけど、やっぱすごい方なんですよ」と話し、「球団の応援歌みたいなのあるじゃないですか。あれを最初に作ったのも、板東英二さん。球団グッズみたいなのも、板東英二さんが最初に作った」とその功績を称えた。

また、大のゆで卵好きで知られた板東さんについて、「本当にゆで卵が好きで。東京・大阪間で、6～7個食べてしまうっていう。そんなエピソードを聞いて、僕がモノマネで、“ゆで卵好きやねん。6個も7個も食べんねん”っていうのを番組でやったら、板東英二さんはゆで卵が好きなんやみたいになった」と回想。「板東英二さんは、ゆで卵みたいなイメージも軽くついて。“岡村くん、ありがとう”って言うてくれはった」と板東さんに感謝されたエピソードを語った。

プロ野球引退後、タレントとして数多くのバラエティで活躍していた板東さん。岡村は、「野球選手からタレントさんになって、はじめて大成功された方」と称し、矢部浩之も、「タレントさんやと思ってる人おるもんね。司会者みたいな」と感嘆。岡村は、「司会も上手でね。野球選手と思えないぐらい、ドラマに映画にバラエティに大活躍しはった方」と続け、「ちょっと残念ではありますけど、我々も、いろいろかわいがっていただいたということもありまして。ご冥福をお祈りしたい」と結んでいた。

同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。