「絶対に俺じゃないフリして……」お笑いタレントの有吉弘行が、控室での“失敗談”を明かした――。

有吉弘行

「隅田川花火大会」生中継後に「控室に集まって」

25日にテレビ東京系で生放送された『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会 2026』にゲスト出演した有吉。26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「もう本当に目の前。マジで100メートルぐらい。花火の打ち上げ地点まで」と大興奮で、「本当に最高。いい経験させてもらった」「スタッフの人も、“ゆったりやってください”ぐらいの感じでさ。めっちゃいい番組だったよ」と楽しげに振り返った。

同番組には、高橋英樹や草刈民代、なにわ男子・藤原丈一郎、あのらが出演。終了後は、「控室に集まって、みんな一言ずつあいさつした」そうで、「“また呼んでもらえるように頑張ります!”みたいな。英樹さんもちゃんとあいさつして。あのちゃんまで、真面目に言ってたよ。“すごいいい経験させてもらってありがとうございます”みたいな。アイツ、真面目にあいさつして(笑)。アイツ、嫌だろうな～、こういうの嫌だろうな～と思いながら。面白かったですね」と含み笑い。

しかし、高橋のあいさつ中に思わぬハプニングも。突然、「あああ～! あああ～! あああ～!」と小さい子供の泣き声が聞こえてきたそうで、「俺じゃないよな? と思って、携帯見たら画面消えてる。でも、結構みんな、俺のほうをチラッと見るんだよ」と吐露。実は、自宅にある見守りカメラのバックグラウンド音声を切り忘れていたようで、「俺だった……(笑)。すぐポケットの中で音を小さくして。絶対に俺じゃないフリして、“なんだよ、英樹さんしゃべってるだろう!”って」とぶっちゃけ、「危なかった。気をつけないと」と反省していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。