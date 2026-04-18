お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が、13日に放送されたニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』(毎週月～金曜11:30～13:00)に出演し、進学先の美大の大学名を明かした。

ナイツの土屋伸之

ナイツ土屋「高田先生の後輩になります」大学名を発表

土屋は10日、自身のインスタグラムにて、美大進学を公表。番組では、パーソナリティの高田に向けて、TBSラジオ『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』でも進学自体を発表したことに触れつつ、「ちゃんとこっちにも、初出しの情報をとってこうと思って」と語った。「『行っている大学は高田先生の前で発表しよう』って」とし、「ちゃんと大学に許可を取りまして。『発表していいですか?』『高田先生の前だったらいいですよ』ということで」と経緯を話した。

そのうえで、「私が通っている美大は日本大学芸術学部でございます。高田先生の後輩になります」と発表。自身も日芸出身である高田が「あそこ一番難しいんだろう? 俺が出たんだもん」と反応すると、土屋は「大変でした、本当に。なんとか入れました」と笑った。

また、高田が「“特別生徒”とか、そういう枠があるの? 普通に受けたの?」と質問すると、「4年制の大学を出てるので。編入学試験というのを受けて」と説明。「だから順調だったら、3年なんですけれども。単位が取れればっていう感じなんですけれども」と、順調にいけば3年で卒業となる見通しも語っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。