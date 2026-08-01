アイドルグループのJuice=Juice(段原瑠々、松永里愛、川嶋美楓)が7月27日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当。番組放送後、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でアフタートークが配信された。

ラジオブースで「盛れ!ミ・アモーレ」を踊る

アフタートーク冒頭、松永と川嶋が放送を「あっという間!」と振り返ると、段原は「オールナイトニッポンの音楽が最後に流れているので、(パーソナリティ担当を)改めて実感しながら、感想を話していたけど、メンバーとこの時間を過ごせて、すごくうれしかったです」と感慨深げに回顧。

松永も「打ち合わせの段階から、『自由にやっていただいて大丈夫ですよ』と言っていただいていたので、ホンマに言葉通り好き放題やらせていただいたので、見どころ、聴きどころがたくさんあったんじゃないかなって思います」と充実した表情で語った。

すると、スタッフから「(曲が流れているときに)あんなに踊ってる人たちはいない」という声が。17LIVEでは、放送の様子が映像で同時配信されていたが、1曲目に「盛れ!ミ・アモーレ」が流れると、3人はキレキレのダンスをラジオブースの中で披露。イスから立ち上がって、全力で踊る姿には、非常に元気をもらった。17LIVEのコメント欄にも「起きてて良かった」「仕事頑張れる」「贅沢すぎ」「みんな楽しそうで幸」といった声が多数寄せられていた。