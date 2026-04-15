お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が、11日に放送されたTBSラジオ『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』(毎週土曜9:00～12:45)で、美大に進学したことを報告した。

「もう習うしかない」2年間の受験勉強

土屋は10日、自身のインスタグラムにて、美大への進学を公表。番組では、「2年間、受験勉強をしてたんですよ。意味わからないと思うんですけど(笑)」と切り出し、「もう本当、向学心です。“超写実”っていう絵を初めて見たときに、今まで自分で描いてた絵を上手いって言われてたけど、『こんなに差があるんだ』と思ったと同時に『1ミリでも、この絵を描けるようになりたいな』っていうのを思って。それだったらもう習うしかないなっていうので」と志望のきっかけを語った。

仕事の合間を縫いながら約2年間にわたり、夜遅くまで絵を描くなどの受験対策に打ち込んでいたというが、その理由を「言えなかったのがしんどくて」と胸の内を吐露。昨年は東京藝術大学を受験するも不合格に。当時について、「一次試験がもう全然ダメだったのね。1年間、勉強したのにこんなにできないかっていうぐらい。デッサンの試験がまったくできなくて、自分の実力のなさに打ちひしがれて……」と当時の悔しさを振り返った。

さらに、「一次試験が終わって、ボロボロになって家に帰ってきて。落ち込んでいるときに、マネージャーから電話がかかってきて。『塙(宣之)さんが側溝に落ちて顔面骨折しました』っていう。あの日だったのよ」と苦笑いで回顧。「コンビそろって落ちた日です」とオチをつけ、進学発表後にようやく明かせたことを説明した。また、塙の休養による仕事の調整が生じたことで、「ダーッてきたから落ち込んでる暇もなく」と述べ、相方に感謝の思いもにじませていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。