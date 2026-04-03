お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が、3月28日に放送されたTBSラジオ『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』(毎週土曜9:00～12:45)で、初のハワイ旅行中に“数十年に1回”の出来事に見舞われたことを明かした。

ナイツの土屋伸之

ナイツ土屋、“何十年に1回”の大雨で「気候を楽しみにしてたんだけど…」

初めて訪れたハワイについて、「今、物価が高いよってみんなに脅されて、パックご飯をいっぱい詰め込んで」と笑い、「ハワイの料理はおいしいものもあるだろうけど、やっぱり日本食の方が、舌に合うし」と本音をのぞかせた。料理を楽しむより気候を楽しむつもりで渡航したものの、「着いたら雨で。なんか何十年に1回ぐらいの大雨。ワイキキはそんなでもないけど、各地洪水とか、結構被害があった」と振り返った。

当初はアザラシが見られるビーチを訪れる予定だったが、「そこはもう通行止めになってて。せっかく気候を楽しみにしてたんだけど、雨で」と落胆。さらに、宿泊先が動物園の近くだったことに触れ、「ホテルが動物園の目の前で、息子がそこにいるコモドドラゴンを見たいって。歩いて行けるところにホテル取ったんだけど、動物園もずっと閉まってた。浸水被害で1回も行けなかった」と語った。

それでも、「後半ちょっと晴れてきて、ハワイの風をちょっと楽しめたっていう感じだった」とのことで、相方の塙宣之から「でも楽しかったでしょ?」と聞かれると、「まあ楽しかったね」と応じていた。