「勝敗じゃないんだよ」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、7月28日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)に出演。プロ野球で最下位のチームを応援する楽しみ方を語った。

山口一郎

「最下位の球団の楽しみ方をレクチャーしてあげたい」

中日ファンで知られる山口。番組ではリスナーから、元乃木坂46の久保史緒里がパーソナリティを務めた『オールナイトニッポン』で「山口さんと野球の話したい」と語っていたとのメールが寄せられた。これを受け、山口は「野球の話したいと言ってくれて」と喜びつつ、久保は楽天のファンであることから、「最下位同士の2人」と自虐気味に話した。

さらに、「どんな気持ちで見てるんだろうっておっしゃってたんですよね、ラジオで」と触れ、「俺なんかはもう、1軍をファームと思って見てるから」と独自の観戦方法を紹介。「1軍戦をファーム戦として見てて、ファーム戦をソフトバンクでいう3軍の試合のように見てる」と説明し、「要するに『来年1軍にこの選手行きそうだな』とか、『サノーは来年は大丈夫かな』とか、そういう風に見てて」と明かした。

また、「勝敗じゃないんだよ」と持論を展開。「たぶん久保史緒里さんは真面目なんだね。もう毎回勝ち負けっていう気持ちで歯を食いしばっちゃってるんでしょ。そういう見方をするうちは、まだまだもう本当に最下位慣れしてないよ」と笑う。

続けて、「こっちは最下位慣れしてるから、『石川昂弥、今シーズンだいぶ調子上がってきて、一旦また落ちるよね』とか。俺はもう、“どの選手とどの選手が自主トレするか”とか考え始めてるから」と、勝敗以外に目を向ける観戦スタイルを説明。

最後には、久保へ向けて、「俺と野球の話がしたいっていうんだったら、もう全然いつでも来ていただければ」と呼びかけ、「俺なんかでよければ、最下位の球団の楽しみ方をレクチャーしてあげたいなと思っております」と締めくくっていた。