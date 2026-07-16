「どうなってるんでしょうか? 弱り切った先輩に……」お笑いタレントの有吉弘行が、鬼越トマホーク・良ちゃんとアンジャッシュ・渡部建の“騒動”に苦言を呈した――。

有吉弘行

「ノブに聞けるからよかったよ」「明日スッキリしよう」

良ちゃんは8日、自身のSNSで、「渡部健いつまでゴミなんだクソが」と名指しで怒りを表明。コンビのYouTubeチャンネルにおいて、渡部の出演依頼を巡り、“行き違い”があったようで、渡部の所属事務所・プロダクション人力舎が抗議の声明を出すトラブルに発展している。

有吉は、12日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「アンジャッシュ渡部さん、クソ人間呼ばわりされてますけど……」と切り出し、「どうなってるんでしょうか? 弱り切った先輩にトドメを刺すぐらいイジメをするのが流行ってるんでしょうか?」と苦々しく吐露。「溺れかけてる人は頭踏んづけて溺れさせてやれ! という世の中なんでしょうかねぇ……?」と笑いを交えながらも、怒りをにじませた。

続けて、「吉本の人間は、吉本内の上下関係さえしっかりしてりゃ、あとはクソみたいなもんですから。他の事務所なんて関係ないですから。あそこだけでやれるんですから」とチクリ。「鬼越トマホークも、東野さんの顔色見て、ブラックマヨネーズの顔色見て、ダウンタウン松本さんの顔色見て、それやってりゃいいんですから」と話し、「渡部さんだって踏んづけてな。溺れたところに毒流してもいいんだから。そんなもん何とも思ってない」と苦笑した。

芸人の“炎上”騒動が続き、「はっしーはっぴーといい、鬼越トマホークといい、先輩にとっては受難の時代」とぼやいた有吉。「まあ、これも東野さんとか、千鳥が間に入ってくれて、円満解決するんでしょう」と含み笑い。実は、千鳥・ノブや平成ノブシコブシ・吉村崇と食事会の約束をしているようで、「よかったよ。明日ノブに聞けるから。“どういうこと? どういうつもりなの?”って(笑)。自分の中にやっぱりモヤモヤがありますので、明日スッキリしよう」と話題を結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。