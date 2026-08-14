「そこから本当の二軒目に行った」松岡昌宏がMCを務める『二軒目どうする?』裏話　元日向坂46松田好花、スペシャルウィークでの再共演にワクワク「松兄のレアな一面を」「楽しみ」

「あの日は2～3時ぐらいだったかな」元日向坂46でタレントの松田好花が、親交のある松岡昌宏とのエピソードを語った――。

松田好花

リスナーから「想像以上に松兄が“お父さん”で笑ってしまった」の声

松岡がMCを務めるテレビ東京系『二軒目どうする? ～ツマミのハナシ～』にゲスト出演した松田。11日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「結構お酒を飲ませていただける番組で」と話し、「収録が終わったあと、そのまま同じお店で。スタッフさんと共演者のみなさんとマネージャーさんとか、みんな含めてそこで飲んで食べて」と告白。さらに、「そこから本当の二軒目に行った」と明かし、「あの日は2～3時ぐらいだったかな」と、松岡らと深夜まで楽しんだ様子だった。

また、25日のスペシャルウィークに、松岡がゲスト出演することを発表。松田は、「私が一番驚いております」「どんな放送になるのか」とワクワク。『二軒目どうする?』では、舞台で娘役として共演した松田に、松岡は、「キスシーンは絶対ダメ」と“親心”をのぞかせていたが、リスナーから、「想像以上に松兄が“お父さん”で笑ってしまった」「生放送で深夜モードの松兄は、めんどくさい親父になりそう(笑)」といった声も。松田は、「確かに!」と苦笑しながら、「ああいう一面もレアだったみたいなので。松兄のレアな一面を引き出せるといいですね。楽しみだな～」と意気込んでいた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。