「いろんな投げ方して強いねん」お笑いタレントの明石家さんまが、全国高校野球選手権大会の“推し”選手を明かした――。

明石家さんま

白いTシャツにチームの名前を書いて応援

大のスポーツ好きで知られるさんまは、8日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、「高校生のユニフォームないから。白いTシャツにチームの名前を書いて」と甲子園の応援スタイルを告白。実は、1回戦で敗れた静岡・聖隷クリストファー高校を応援していたそうで、「昨日はちっちゃい字で、クリストファーって。何回も見直したよ。漢字は難しいし。クリストファーってでっかく書けなかった」と苦笑いで明かした。

また、さんまは、「あのピッチャー好きやねん」と、プロも注目する同校の高部陸選手に言及。「クイックモーション投げたり、いろんな投げ方して。強いねん。あのピッチャーは打たれへんやろと思ったら、後半ちょっと疲れてしまって……」と話しつつ、マウンドでも笑顔を絶やさなかった様子に、「チームメイトに落ち着いてもらいたいから、自分がピンチでも笑顔。何しても笑顔っていう」と感心した。

一方、「ピッチャーからすると腹が立つ。エラーした人は笑っちゃいけないと思うねん」と指摘し、「エラーした人が笑ってると、ピッチャーは苦労して苦労して100球近く投げてんのに……。アイツら何笑ってんだって」と吐露。自身も草野球でピッチャーの経験があり、「しんどいねん。精神的に」と慮り、「仕方ないエラーはしゃあないねん。“どんまい! どんまい!”って言えんだけどな。何でもないゴロをエラーして、それで笑ってると」と語っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。