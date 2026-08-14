「都内の方に移動する手段がなくて……」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が13日深夜、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン(毎週木曜25:00～27:00)』を休演した。

矢部浩之「びっくりした」「雨の量と雷」

番組冒頭、岡村隆史は、「タイトルコール聞いた瞬間に、あれ? と思った方おられると思うんですけども」と切り出し、「現在、こちらのスタジオには私、岡村隆史しかいません」と説明した。

その理由について、「ニッポン放送でも千葉県の大雨の情報をずっと放送してるんですけれども、この雨の影響でちょっと矢部浩之さんがですね、ニッポン放送に来れないということでございまして」と報告。矢部と電話がつながっているとして、現地の状況を聞くことになった。

千葉にいる矢部に、岡村が「この時間に千葉にいるということは、もう無理ですよね。どう考えたって」と問いかけると、矢部は「そう。びっくりしたんですよ。雨の量と雷。雷雨がすごいんですよ、今も」と説明した。

岡村が「千葉の方はものすごい雨と聞いてるんですけれども、相当な感じですか?」と尋ねると、矢部は「そうですね。もう身動き取れないんで」と返答。「移動はしてないですけど、結構、洪水だったり、結構大変なことになってますね」と現地の様子を語った。

「本当申し訳ない」「都内の方に移動する手段がなくて」

矢部は続けて、「本当申し訳ない。都内の方に移動する手段がなくてですね」と謝罪。岡村も、「もう来れないですね。絶対に」と納得し、冗談交じりに「ちょっと走っても無理ですよね」と聞くと、矢部は「走ったら12時間後ぐらいになるんじゃないですか」と返した。

東京へ戻れない可能性に気づいたタイミングについて、矢部は「夕方ぐらい」と告白。その時点では「雨はまだ弱かった」というが、その後、「列車系の交通手段が運行停止」という情報が入ってきたという。

それでも矢部は、「やっぱ最悪25時に行かないとっていうのは、もうギリギリまで思ってたんで」と、放送に間に合わせようとしていたことを明かした。しかし、「ただ、手段がもうないので」と断念せざるを得なかったという。

岡村が、「だから東京に戻ってこれるのも、いつになるかわからないってことですね」と確認すると、矢部は、「そういうことですよね」と返し、「それだけ大変な状況だと思います。千葉は」と話した。

岡村隆史「なんとか私1人で頑張って、3時まで」

岡村は「じゃあもう今日はしょうがないということで」と矢部の欠席を受け入れ、矢部も「すいません。ごめんなさい」と改めて謝罪。これに岡村は、「なんとか私1人で頑張って、3時までやらせていただきますんで、とにかく気をつけて」と呼びかけた。矢部も「気をつけて帰ります」と応じ、岡村は「安全第一でね」と念を押した。

さらに岡村は、矢部の状況について所属事務所から十分な情報が入ってこなかったことにも触れ、「僕に矢部浩之の情報をください」とスタッフに求める場面も。矢部本人に対しても、「何年間に1回来る矢部浩之さんからのLINE、ちょっとお待ちしてます。僕もちょっと心配してますんで」と話した。

電話の最後、矢部は「岡村隆史のオールナイトニッポン、頑張ってください」とエール。岡村は「ありがとうございます」と感謝し、矢部に「また詳しくは来週でも、いろいろと聞かせていただけたら」「気をつけてください」と伝えて電話を終えた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。