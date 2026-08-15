「こんなに人間って仕事の前に下準備するんや」お笑いコンビ・レインボーの池田直人が10日、TOKYO FMのラジオ番組『エフエムレインボー』(毎週月曜 20:00～)に出演。佐藤佳奈アナウンサーとの結婚について、あらためてリスナーに報告した。

池田直人

1年ほど前から交際「付き合う前から結婚を前提に」

池田は7日、佐藤アナとの結婚を発表。番組の冒頭でも、「いつも『エフエムレインボー』を聴いてくださっている皆さん、私事でございますが、私、池田、この度結婚いたしました」と改めて伝えた。

相方のジャンボたかおが、交際期間について、「付き合い始めたのはどれぐらいなんですか?」と聞くと、「1年くらい前ですね」と回答。そのうえで、「もう付き合う前から結婚を前提に、みたいな」と明かした。

佐藤アナの仕事ぶりにも触れ、「仕事に対しては、もう下準備がものすごい」と称賛。大阪で音楽番組を担当した際には、「もう全員の下調べをちゃんとして。この人はこれが趣味とか、全部ノートに作ったりとか」と入念に準備していたという。さらに、漫才賞レースの特番でも、「各芸人のラジオを全部聴いて。『こんなに人間って仕事の前に下準備するんや。この人の仕事に対する下準備力とモチベーションはすごいな』って」と、その姿勢に感心したことを回顧した。

プライベートでは、「お互いサウナとかアウトドアが好き」と共通の趣味を紹介。食事についても、「食もすごく楽しむのよ。鍋を一緒にやっても、締めを2回やろうとか言って」と語った。また、8月の休暇中には、「富士登山したんですよ。朝6時に家出て」と明かし、仲睦まじい様子を披露していた。