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「#有吉弘行」のニュースまとめ
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「いい人キャラが…」「キャラクターとはいえ…」お笑い芸人の離婚発表に有吉弘行が胸中吐露
16時間前
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「腹立った」「ふざけやがって」“テレビ観ないんですよ～”発言に有吉弘行が怒り心頭のワケ「家族もいるのに『おいおいおいおい!』って言うところでした」
2026/08/05 07:00
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「あああ～! あああ～!」大物俳優の挨拶中に赤ちゃんの泣き声が…まさかの“ハプニング”に有吉弘行が反省「俺だった…(笑)」
2026/07/31 07:00
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「包丁を持った大男が怒鳴り込んで来た」交際していた女性に二股をかけられ…大ゲンカした“大男”との意外な関係性 約30年前の出来事を有吉弘行が告白
2026/07/30 07:00
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ついに念願のオファー! 有吉弘行が「出ます!」と即答した“憧れ”の番組とは「うれしい～」「最高」「もうすごい楽しみです!」
2026/07/25 07:00
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『有吉の壁』出演芸人に何度も「やめていいんだぞ」と伝えていた理由とは…有吉弘行、レギュラー放送終了の背景も分析「非常に良いタイミングだったと思ってる」
2026/07/22 07:00
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『水ダウ』“炎上”はっしーはっぴーのその後…「ちょっと元気なかった」に有吉弘行が安心したワケ
2026/07/19 19:00
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「イジメをするのが流行ってるんでしょうか?」有吉弘行、渡部建に対する鬼越・良ちゃんの発言に怒りをにじませる
2026/07/16 06:45
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「『ふざけんな!』って」「めっちゃ文句言ってくる人が…」テレビでの発言が“思わぬクレーム”に 有吉弘行しょんぼり「世の中難しい」
2026/07/15 08:00
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「うわ! ヤバい!」「もう手遅れだった…」有吉弘行、共演女優に“申し訳ない”と猛省した失敗談
2026/07/12 19:00
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「めっちゃよかった」「ぜひみなさんもご覧になってみては」有吉弘行、ついに鑑賞できた映画に大感激 妻・夏目三久さんへの“猛アピール”成功で「行って来たら?」
2026/07/11 19:00
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『水ダウ』で“炎上”はっしーはっぴー、先輩・アルピー酒井からの「大丈夫?」に返した“まさか”のLINEとは…
2026/07/10 19:00
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「すごいよな」「俺、結構好きで…」有吉弘行、“ビッグダディ”8回目の結婚に言及
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「やめてくんねーか!」有吉弘行、番組プロデューサーからのクレームに不服 海外ロケでの恐怖体験も告白「闇の両替か、薬関係か…」
2026/07/02 07:00
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「歩道でチリン! チリン! チリン! 鳴らす人」への怒り…有吉弘行が改めて実感した“正義という刀”の変化
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「人が人に順位付けるなんてバカバカしい」と一蹴するも…有吉弘行がトップ10入りして大歓喜したランキングとは
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「大谷とかでも…」「史上最高」ドジャース・山本由伸の“すごさ”を有吉弘行が熱弁
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テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第39回 ついに『紅白』司会へ到達 有吉弘行が各局の作り手から求められる理由と理想の“司会像”
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テレビ屋の声 第54回 テレ朝・藤井智久氏、“共犯者”くりぃむしちゅーと放送作家・渡辺真也氏との信頼関係
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