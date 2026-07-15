「めっちゃ文句言ってくる人が多かった」お笑いタレントの有吉弘行が、思わぬ“クレーム”を明かした――。

有吉弘行

「値段上げさせてたまるか!」視聴者からの思わぬクレーム

12日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)では、“節約食材”として人気のもやしの話題に。有吉は、「もやしって安いじゃん? みんな助かるじゃん? 若いころ、俺らもお世話になっててさ」と感謝しながら、「一方でさ、もやし農家の人、大変なんじゃないの? って話したことあるわけ。1袋40円とかあるじゃない。もやし農家の人、大変じゃんって」と心配を語った。

そんな気持ちから、あるとき、テレビ朝日系『マツコ＆有吉 かりそめ天国』で、「もっともやしの値段、上げてもいいのにね」とポロッと発言。すると、「めっちゃ文句言ってくる人が多かったね。『ふざけんな!』って。『値段上げさせてたまるか!』みたいな」と視聴者からクレームが。「もやしはやっぱり安いのが助かるから。恐ろしいよ」と苦笑いで、「誰かのほうに寄り添おうとしたら、誰かのほうは敵になるっていうか。なかなか難しいよな、世の中と思って」と肩を落としていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。