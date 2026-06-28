「本当にありがとうございます!」お笑いタレントの有吉弘行が、「好きなパパランキング」に喜びをにじませた――。

有吉弘行

「私はいつも訴えてます」「世界中のお母さまがベストマザーだと」

21日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)では、“父の日”の話題に。俳優の吉田鋼太郎やハライチ・澤部佑らが選ばれた「ベスト・ファーザー イエローリボン賞」について、「“母の日”にもベストマザー賞というのがございまして。私はいつも訴えてます。世界中のお母さまがベストマザーだと」と前置きしながら、「ベスト・ファーザー賞に関しては、私が何か言うと、“嫉妬じゃないか? 悔しいんじゃないか? ”と思われてしまってはいけないので。これ以上は……」と口ごもった。

一方、番組中盤では、『たまひよ』の子育て世代が選んだ「好きなパパランキング」を発表したが、「8位は意外な人物ですね」と含み笑い。「8位、有吉弘行さんです!」と自ら発表し、「選んでいただき、本当にありがとうございます!」と大歓喜。「来年は1位を狙いたい」と意気揚々と宣言するも、アシスタント陣に“矛盾”をツッコまれ、「俺は好きじゃないよ。バカバカしいから。人が人に順位付けるなんて」と認めつつ、「ですが……! うれしいね。やっぱり。うれしいです。ホントに」と正直な気持ちをぶっちゃけた。

また、「私も、妻と子供からお花をいただきまして。ありがとうございます。父でよかったなって」とうれしい出来事を報告した有吉。現在、2人の子供を育てる父親として、「1人目のときは、はじめての子供だったんで、いろいろこっちも緊張したり。なんで泣いてるんだろう? って心配になったり」「2人目になると、余裕が出てくる。ああいうことで泣いてるんだろうって、判断も早い」と自身の成長も感じている様子。子育ての苦労を長々と語り、「せっかくね、ベスト・ファーザーに選ばれたんで」とボケて結ぶと、共演陣は、「違う! 違う!」と苦笑いだった。