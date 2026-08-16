「初出場だったから、バタバタだったらしい」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、全国高校野球選手権大会に出場中の福島県代表・東日大昌平に言及した――。

佐久間宣行氏

「もろ地元だったからビックリした」

福島県いわき市の同校は、8日に行われた初戦を突破。12日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、いわき市出身の佐久間氏は、「もろ地元だったからビックリした」と驚き。甲子園初出場で初勝利を上げた同校だが、「甲子園の出場を決めて、めちゃくちゃ焦ったらしい。なんで焦ったのかっていうと、応援が……。初出場だったから、バタバタだったらしい」と話した。

夏の甲子園では、吹奏楽部やチアダンス部による応援パフォーマンスが繰り広げられる。しかし、同校にはチアダンス部がなく、急きょフラダンス部が駆けつけることに。佐久間氏は、「さすが『スパリゾートハワイアンズ』の街」と声を上げ、「現役の部員が6人。人を増やすために全国に散らばった卒業生が集まって、合計20人のフラガールチームが作られた」「衣装は業者に頼んだら間に合わない。フラダンス部の顧問の先生が家庭科の教諭で、“自分で作るぞ”って」と舞台裏を説明した。

青春映画さながらの展開に、「これ劇場版です(笑)。もう目を付けてるんじゃないでしょうか。『ウォーターボーイズ』『スウィングガールズ』『WOOD JOB!』でおなじみの矢口(史靖)監督が」と含み笑い。「俺は何役だろうな～? 歴代の校長とかじゃねえか。写真の中に」と想像しながら、伊東美咲や武田玲奈、アルコ＆ピース・平子祐希、あかつ、ゴー☆ジャス、＝LOVE・諸橋沙夏ら、いわき出身者を列挙し、「これ全然いけますよ!」「ちょっと夢が膨らむな～」と映画化に期待を寄せていた。

同校は、13日に行われた2回戦で青森山田(青森)に勝利してベスト16に進出。きょう16日の3回戦第2試合で有明(熊本)と対戦する。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。