「本人の希望を聞いて贈るんだって」お笑いタレントの有吉弘行が、国民栄誉賞の“記念品”について語った――。

有吉弘行

高木美帆さんのコメントを絶賛「国民のお手本になる」

国民栄誉賞を授与された元スピードスケート選手の高木美帆さん。受賞者へは副賞として“記念品”が贈られるが、高木さんは、「母と一緒に料理がしたい」との思いから、10本セットの包丁をセレクト。9日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、有吉は、「慣例として、100万円相当で本人の希望をある程度聞いて贈るんだって。俺、知らなかったよ」と驚いた。

サッカー・なでしこジャパンが受賞した際は、自身の地元・広島県熊野町の化粧筆が贈られたが、「どうしてそれになったのかな? と思ってたけど。女性だから化粧筆とか喜ぶのかな? と思ってたけど、本人たちの希望があるんですね」と納得した様子。また、国民栄誉賞をはじめて受賞したプロ野球・王貞治さんについて、「世界の王、記念品はオオカンムリワシのはく製だって。希望を出されたんでしょうか(笑)?」と含み笑いで話した。

100万円相当の“記念品”に興味津々の有吉。アシスタントの青色1号・カミムラ、アルコ＆ピース・酒井健太に、「何がいいですか?」と聞くと「ハーレーダビッドソン」「スペックがいいパソコン」と返され、「応援しがいがないよね。そういう人」と呆れながら、「高木美帆さんは、“母と一緒に料理がしたい”。これがやっぱり、国民のお手本になる国民栄誉賞をとる人のコメントですよ」と絶賛。一方で自身は、「100円ぐらいの折り紙が欲しい。それで鶴を折って平和を願いたい」と話すと、「ずるいな～!」とツッコまれていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。