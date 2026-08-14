「8分あると流れが変わる」お笑いタレントの明石家さんまが、全国高校野球選手権大会の“ルール変更”について私見を語った――。

明石家さんま

「4～5試合しか観てないですけど、完全に流れが変わってる」

夏の甲子園では、暑さ対策として、5回終了時に8分間のクーリングタイムを実施。さんまは、8日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、「高校生の体を気遣って、ああいうスケジュールになってんねんけど」「(昔と)気温が違うのかな。熱中症の恐れで」と吐露。理解を示す一方、「スポーツって、流れがあるんで。この流れのまま行きたい! このままやったら行ける! っていう。ポンと8分あると流れ変わるんですよ」と話し、「4～5試合しか観てないですけど、完全に流れが変わってる」と示唆した。

高校野球だけでなく、今年のサッカー・ワールドカップでもハイドレーションブレイクを導入。さんまは、「もうフラフラで押されてんのに、ポンと休みがあって。戦術をそこで伝えられて、チームがガラッと変わる」と給水タイムによる変化を感じたようで、「そういう時間に合わせて、野球の作戦も変えていかなあかん」と持論を展開。「でもまあ、ちょっとしたアクシデントがあったりすると。“これは給水タイム取らなあかんぞ”とかなるしな」と、暑さによる熱中症やケガ対策のために必要だと語った。

また、高校野球では、紫外線から目を守るためにサングラスを着用している選手も。「我々世代は、高校生がサングラスかけんのは……」と口ごもり、「なんか高校野球に合うサングラスを作ってほしいねん。意味わかる……? なんかデカいのかけたりしてるけど。大阪のおばちゃんがつけるような(笑)」と苦笑い。村上ショージが、「高校生に見えんからね。“ライト、おっさんちゃうかな?”とか。体もデカいし」と話すと、「そやねん。おいらの時代は、あんな子ほとんどいなかったから」と現代の変化に驚いている様子だった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。