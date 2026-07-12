「俺が一番嗅ぎたくないニオイを俺がしてる……」お笑いタレントの有吉弘行が、梅雨時期の“悩み”を語った――。

有吉弘行

「1日2公演、たっぷり汗をかく」「衣装が1着しかない」

有吉は、5日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。「子供と遊んだりしてると、汗だくになって。洗濯しても、やっぱりニオイが残るね」とこぼし、「ちょっと汗かいたら、“あれ? これだよ……。これ、めっちゃ俺が一番嗅ぎたくないニオイを俺がしてる……”ってときある」と苦笑い。さまざまな方法を試すも、なかなか改善されないようで、「どうせ安いTシャツだし、捨てちゃえ! みたいに思っちゃう。あれ、どうしたらいいんだろうね?」と本気で悩んでいるようだった。

また、有吉は、2000年の主演ミュージカル『シンドバッドの大冒険』を回想。「俺がほぼ棒立ちで、みなさんと共に歌うという“主演”なんだけど……(笑)」と自虐しながら、「そのときに衣装が1個しかないんだよ。お金かかるから。派手なスパンコール入ったような衣装って、1着しかないんだよね」と吐露。「1日2公演、たっぷり汗をかく」といい、「棒立ちだから運動量はないんだけど。“俺はこれでいいのか……?”っていう緊張感から、汗かくんだよね。だから、臭くなっていく」と当時の悩みを打ち明けた。

衣装を洗濯できず、「日に日に臭くなって……。女性と抱き合ったりするシーンがあったりしてさ。俺、そのときに、“うわ! ヤバい! 俺、すっごい臭いわ”と思って」と内心焦っていた様子の有吉。ふと周りの人を見ると消臭剤を使っていたそうで、「俺はもう手遅れだったよ。したけど、もう匂いが結構こびりついちゃって」と大後悔。「相手の女性には、“申し訳ないな……”と思いながらやってた」とつらい胸中を振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。