「なんでそんなに集まってんの? あれどういうこと?」お笑いタレントの有吉弘行が、ロケ先で起こった出来事に怒りをにじませた――。

有吉弘行

「エレベーターまで一緒に乗ってきた」「もうやめてって言うのに…」

9日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「この前、回転寿司に行くロケしてたの」と切り出した有吉。東京・新宿の寿司店で2時間ほどロケをしていたが、「出てきたら、結構すごい人がいてさ。“ミスターアリヨシ! ピクチャー! ピクチャー!”って言ってさ。日本人も、“有吉さん! 写真撮ってください!”って」と多数の人に囲まれたそうで、「エレベーターまで一緒に乗ってきてさ。もうやめてって言うのにしつこくて……」と苦々しくぼやいた。

あまりの人の多さに、有吉は、「なんでそんなに集まってんの? あれどういうこと? 情報が流れてくるんかな? “あそこで有吉がロケしてるぞ”みたいな」「あんなヤツらがいるのって、なかなかないんだよ」とビックリ。「普通にエレベーターの中まで乗ってきて。ロケバスの中まで入ってくるぐらいでさ」とちょっとした騒ぎになったようで、「普通に淳さん、足踏まれてたよ。“痛い痛い痛い痛いよー!”って」と苦笑いで振り返った。

「名古屋駅にいますとか、新大阪の駅に“サインください!”みたいな人がいますみたいなのはあるけど……」と前置きしながら、「ロケでそんな人なかなかいない。珍しいなと思って。新宿でそういうのがあるんかなと思って。あそこにタレントがいるから行ったら? みたいな情報が回るんかな」といぶかしげな有吉。改めて、群衆が殺到した出来事に、「ビックリしたよ。嫌だった。すごい嫌だった。単純にすごい嫌だった」と怒りモードだった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。