「とにかくうちのカミさんが大ファンで」お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、4日放送のTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)に出演。裏番組であるニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』の山口一郎と生電話で共演し、ユーモアある“愚痴”をこぼした。

太田光

『JUNK』爆笑問題＆『ANN』サカナクション山口の“コラボ”実現

冒頭で電話がつながり、山口から「サカナクションの山口一郎と申します」とあいさつされると、太田は「お世話になってます、山口さん」と応じた。山口が「お話できて光栄です」と語ると、太田も「こちらこそ光栄です。山口さん、とにかくうちのカミさん(＝妻である太田光代社長)が大ファンでですね。毎週、サカナクション山口さんのオールナイトニッポンを聴いてる」と明かした。

さらに「それだけじゃないんですよ。あなたの生配信までずっと聞いてますからね。俺、一言注意したいんだけどね。しゃべりすぎ」と笑いを交えながらツッコミ。「何時間やっているの? うちのカミさんね、イヤホンを使わないんですよ。大音量であなたの生配信を隣で毎週聞いてますから。眠れないんですよ」と冗談交じりに訴えた。

これに山口は「いや、すいません」と謝罪しつつ、爆笑問題のラジオを勉強のために聴いていることを告白。それに対して、太田は「本当に光栄ですよ」と感謝を伝えた。

また、太田が「裏表で、本当にうれしいね。初めてですよ、我々もね」と感慨深げに話すと、山口も「こうやって裏のラジオと話せるなんて僕、思ってなかったんで」としみじみ。田中裕二も「『オールナイトニッポン』って、昔は代打でやったりとかは我々もありましたけども。『オールナイトニッポン』で育ってますから」と語った。

生電話終了後、太田は「ちょっと言い忘れたんだけど」と切り出し、「山口さんが裏で、俺の誕生日のお祝いと社長の誕生日のお祝いで『ハッピーバースデー』を歌ってくれて。それで社長に言われたんだよ。『あなたね、山口さんが散々歌ってくれたんだから。山口さんの誕生日に歌いなさい』って。俺、歌手じゃないんだけど」と苦笑いしていた。

これまでにも、山口が「ラジオ局の垣根を壊していくというスタンスをちょっと取ろうかなと思う。だから電話するとかっていうのも……」と意欲を語り、太田も妻・光代氏について「サカナクションがラジオ始めるって言ったら、喜んだ」と話すなど、お互いの番組でたびたび言及。そうした交流が実を結び、今回の“コラボ”実現となった。