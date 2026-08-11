「井上さんだけだよ、観てくれたの」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、乃木坂46の井上和を大絶賛した――。

佐久間宣行氏

「はじめて40分ぐらいガッツリしゃべった」「うれしかった」

アイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」内のトークステージで、井上と共演した佐久間氏。5日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「はじめて40分ぐらいガッツリしゃべったのかな。なんかうれしかったですよ」と回顧。前番組の『乃木坂46のオールナイトニッポン』で3代目パーソナリティーを務める井上について、「今までは、写真集持ってくる人の付き添いだったから(笑)。井上さんとガッツリしゃべったことがなかった」と明かした。

また、イベントでは、おいしい差し入れやアニメトークを展開したが、「(同番組でも)おすすめするじゃない? スタッフ誰も観てくんないんだから! 井上さんだけだよ、観てくれたの」と吐露。実は、井上に、アニメ『天幕のジャードゥーガル』を勧めたそうで、「すぐ観てくれた」と感激しきり。その律儀さに、「あの子、売れますよ! 売れてるっつーの(笑)。めちゃくちゃ」と感心しながら、「本当に大変だったと思いますけど。フル回転でおつかれさまです」と、イベントで大活躍した井上を労っていた。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。