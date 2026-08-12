「かけたお金とその効果合ってる?」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上と野田クリスタルが、地方での仕事について本音を語った――。

「この間も…」「名古屋で20分ぐらいの収録して帰ってきた」

6日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)では、「東京出張だったが、60分の会議に出てトンボ帰りで大阪に戻った」というリスナーメールを紹介。これに、村上は、「ある～! 本当に? って思うよね。かけたお金とその効果合ってる? って思っちゃうんだよね。申し訳ないっていう」と共感。野田も、「日々さ、やっぱ思うよね。新幹線代って高いよな」と同調した。

東京にいる吉本芸人が、大阪など地方の収録に呼ばれることは多々あるが、村上は、「東京から週末に何組呼ぶんだ? って話じゃないですか。いない? そっちに」と話し、「いや、ありがたいんですよ。もちろん、呼んでもらえるっていうのは」と悩ましげ。交通費だけでも多額の費用になるため、野田も、「採算合ってる?」と心配しながら、「俺らも本当に丸1日潰れるからな。行っても、本当にちょっとした出番じゃん」と語った。

また、「この間もありましたね。名古屋に行って、1時間半ぐらいの収録で。なんか権利関係とかなんかで、見れないとか出れないとこがあって。20分ぐらいの収録して帰ってきた」と明かした村上。「すみませんとか言って……。申し訳ないですっていう気持ち」と費用対効果を気にしながら、「まあでも、売れてる感は。ちょっと思うのかな」と自ら納得させて締めくくった。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。