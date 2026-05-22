「すごい!」お笑いタレントの有吉弘行が明かしたテレビ朝日系『有吉クイズ』の“後日談”に、共演陣が驚きの声を上げた――。

有吉弘行

「大がかりな捜索でも見つけることができず」「残念だなと…」

3日に放送された同番組では、妻・夏目三久さんが紛失してしまったイヤリングを探すため、都内の公園を大捜索。しかし、結果的に、イヤリングを見つけることはできず。有吉は、17日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「結構、真剣に探して。警察犬なんかも用意してもらって。私なんかも、手の爪も本当に泥だらけになりながら探して」「それでもなかなかない。最終的に買おうかなと思ったけど、買うことすら叶わなかった」と吐露した。

有吉は、紛失した経緯について、「親戚とか友達とかの集まりで。ちょっとご飯を食べに行って、そのとき久々にピアスして行って。でも、子供たちと遊ぶのを付き合ってるうちに、ピアスがなくなった」と明かし、「ちょっといろいろ、仕事を辞めたタイミングとか。そういう大事なタイミングで買ったイヤリングだったもんですから。どうしても探したいって」と本当に大切なものだったと強調。大がかりな捜索でも見つけることができず、「残念だなと……」と落ち込んだ様子だった。

しかし、後日、番組を観たマンション住人から、「数カ月前にマンションの入口で拾った」という思いがけない報告が。「マンションの管理室で預かっててくれたみたい。昨日たまたま、その人がうちの妻と会ったときに、“ピアス落とされましたか? なんかご主人の番組でやってて”って。“ええ!? ありがとうございます!”みたいな。行ったら、本当にあって」と無事に見つかったことを告白。アシスタント陣も、「あったんすか!? すごい! 続きがあったんだ!」とまさかの展開に驚いた。

「いい人で、ありがたい。感謝だなっていうこともあったし。番組をやってると、広くいろんな人が見てくれるから」「企画をやらせていただいたおかげで、そこにつながった。本当に感謝だなと」とホッとした様子の有吉。「本当にありがとうございました」と何度も感謝を伝えつつ、「ピアスを落として戻ってきたということで。別に得してもないんだけど……。なんか得した気分になって、昨日は少し高めのお肉を食べてしまいました(笑)」と喜びをにじませていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。