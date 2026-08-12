「色が何色もある環境に慣れてないかも……」俳優の田中みな実が、俳優・仲里依紗の自宅を訪れたときのエピソードを語った――。

田中みな実

「仲里依紗ちゃんと同じこと言ってる(笑)」「本当に対談してほしい」

8日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)には、タレントのテリー伊藤がゲスト出演。ぬいぐるみを「全然持たない」という田中に対し、テリーは、「うち来たら、たぶん倒れるよ。入口に半径80センチぐらいのミッキーマウスがいる。中に入ると人形だらけ」と含み笑い。さらに、「廊下って木の色してるでしょ? ちょっと楽しくないなと思って。ペパーミントに変えましたよ。張り替えた」と明かした。

カラフルなテリーの自宅を想像し、田中が、「落ち着かなくないですか?」とツッコむも、テリーは、「それがいい。落ち着くのがダメなんです」とキッパリ。田中は、「仲里依紗ちゃんと同じこと言ってる(笑)。壁紙をすごいいろんな色にしてて。お手洗い借りたときも、全面違う色でした」と話し、「落ち着かなかった。私、出るものも出なかった」「色が何色もある環境に慣れてないかも……」とぶっちゃけ。テリーは、「たぶん、うちに来たら便秘になるね(笑)」と笑いながら返した。

過去に、黄色やピンク、黄緑などカラフルな内装の家に住んでいた仲。テリーと同様、ファッションも個性的で知られることから、田中は、「テリーさんはファッションも、色をたくさん使ってますもんね。本当に仲里依紗さんと対談してほしい。里依紗ちゃんのYouTubeとか、本当に出てほしい」と2人のコラボに期待。また、「テリーさんのご年齢で、なかなかそういう方はいらっしゃらない」と話しつつ、現在76歳だと聞くと、「えっ……!? 76歳ですか!? お元気すぎる」と驚いた様子だった。

『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。