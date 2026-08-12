「すごく緊張感はあるんですけど…」俳優の八嶋智人が8日、TOKYO FMのラジオ番組『川島明 そもそもの話』(毎週土曜17:00～)にゲスト出演。フジテレビ系ドラマ『古畑任三郎』シリーズで共演した俳優・田村正和さんとの思い出を振り返った。

八嶋智人

田村正和さんから「あれみたいにやってよ」

『古畑任三郎』シリーズにたびたび登場した八嶋。「一番最初は、緒形拳さんのスペシャルですね」と初出演に触れ、「セリフは一つしかないんです」と思い出し笑いをする。

続いて、「2日目にようやくセリフのシーンだったんですよ。その時に初めて、田村正和さんが『ん～、彼は誰なの?』って言ったんです」と回想。「もちろん顔合わせも本読みもしてます。初日もごあいさつに行ってます。だけど、スタッフさんが慌てて『お前、あいさつしろ!』って言って。だからもう1回あいさつして」と当時のやり取りを語った。

その後、スペシャル放送での「すべて閣下の仕業」に出演した際の撮影エピソードにも言及。撮影前には、同シリーズの脚本を務めた三谷幸喜氏の舞台に出演し、ウェイター役を演じていたという。すると田村さんから、「ん～あれみたいにやってよ」と求められたそうで、「たぶん劇場へは行かれてないと思いますけど、DVDとかでご覧になってたみたいで」と説明した。

田村さんの人柄については、「緊張感はありますよ。本番は一発しか許されてないって僕ら言われるんですよ。田村さんがNGを出されないので」としたうえで、「すごく緊張感はあるんですけど、意外とちょっとしたアドリブを出しても全部受け止めてくれるし、意外と絡みやすい方。あんな大スターなのに」と印象を明かした。

また、撮影現場の様子も、「お車でスタジオ前に到着して、降りたときにはもうあの扮装されてるんですよ。“古畑任三郎”の格好をされてるんですよ」と紹介。さらに、「前室とか楽屋とかじゃなくて、スタジオの中に“正和チェア”にずっといらっしゃって」と、田村さんの撮影時の姿を振り返っていた。