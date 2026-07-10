「すごい記憶に残ってる」俳優の風間トオルが、俳優で歌手の斉藤由貴とのエピソードを明かした――。

風間トオル

「俺ビックリして」「何が起きたんだろう? って」

風間は、7日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』に出演。“ある意味怖い芸能人”を聞かれると、「怖いというか。不意を突かれて驚いたとか、そういうのはありますね」と回答。あるとき、斉藤とバラエティ番組に出演することになり、出番までスタジオの裏で待機していたといい、「本番前だったんで、あんまり大きな声出すと客席にも聞こえちゃうから。2人でシーンとして、真横に座ってた」と振り返った。

静かに出番を待っていると、「いきなり斉藤由貴ちゃんが、“アアッーー!!”って言い出した」とぶっちゃけ、「俺ビックリして。何が起きたんだろう? って」と吐露。突然の奇声に戸惑っていると、「また“アアッーー!!”って言うんですよ」と苦笑しながら、「発声練習だった」と告白。「歌手の方は、こういう風に発声練習するんだと思って。ちょっと驚いちゃいましたね。それはすごい記憶に残ってる」と語りつつ、「でも、出て行ったとき、歌わなかったんですけど。トークだけだった」と明かして笑わせた。

また、風間は、中山美穂さんとのエピソードも披露。「ドラマで一緒になったとき、美穂ちゃんは自分の中で、気合いを入れるっていうのがあって。“本番行きます!”ってなったら、両手でパーンッて自分のほっぺたを叩くんですよ」と回想。「それがすごい力なんです。音がすごくて、みんなが心配しちゃうぐらいの。メイクさんも、“今メイクしたのに大丈夫……?”みたいな(笑)」と打ち明け、「すごいなと思って。アイドルの人って気合いの入れ方が普通じゃないなって。いまだに覚えてますね」と懐かしんでいた。