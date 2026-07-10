「すごい記憶に残ってる」俳優の風間トオルが、俳優で歌手の斉藤由貴とのエピソードを明かした――。
「俺ビックリして」「何が起きたんだろう? って」
風間は、7日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』に出演。“ある意味怖い芸能人”を聞かれると、「怖いというか。不意を突かれて驚いたとか、そういうのはありますね」と回答。あるとき、斉藤とバラエティ番組に出演することになり、出番までスタジオの裏で待機していたといい、「本番前だったんで、あんまり大きな声出すと客席にも聞こえちゃうから。2人でシーンとして、真横に座ってた」と振り返った。
静かに出番を待っていると、「いきなり斉藤由貴ちゃんが、“アアッーー!!”って言い出した」とぶっちゃけ、「俺ビックリして。何が起きたんだろう? って」と吐露。突然の奇声に戸惑っていると、「また“アアッーー!!”って言うんですよ」と苦笑しながら、「発声練習だった」と告白。「歌手の方は、こういう風に発声練習するんだと思って。ちょっと驚いちゃいましたね。それはすごい記憶に残ってる」と語りつつ、「でも、出て行ったとき、歌わなかったんですけど。トークだけだった」と明かして笑わせた。
また、風間は、中山美穂さんとのエピソードも披露。「ドラマで一緒になったとき、美穂ちゃんは自分の中で、気合いを入れるっていうのがあって。“本番行きます!”ってなったら、両手でパーンッて自分のほっぺたを叩くんですよ」と回想。「それがすごい力なんです。音がすごくて、みんなが心配しちゃうぐらいの。メイクさんも、“今メイクしたのに大丈夫……?”みたいな(笑)」と打ち明け、「すごいなと思って。アイドルの人って気合いの入れ方が普通じゃないなって。いまだに覚えてますね」と懐かしんでいた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。