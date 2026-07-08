元プロ野球選手で野球解説者の中田翔氏が4日、YouTubeチャンネル『よしひこチャンネル』で公開された動画「【コーチとガチ喧嘩】最初普通の高校生かと思ったら衝撃的すぎた入団1日目の大谷翔平【中田翔】【高橋慶彦】【広島東洋カープ】【プロ野球OB】【北海道日本ハムファイターズ】」に出演。ルーキー時代の大谷翔平について、初めて投球を見た際の衝撃を振り返った。

中田翔氏

打者・大谷翔平は「こんなえげつない選手になるとは思わなかった」

日本ハムでチームメイトだった中田氏は、入団当初の大谷を「身長はもちろんありますけど、もうガリガリの高校生って感じですよ」と回顧。続けて、東京ドームで行われたオープン戦で初めて大谷の投球を目にした時のエピソードを披露する。

当時の状況を「僕は1打席だけですぐ代わって、東京ドームの裏でマッサージを受けてたんですよ。『お、大谷くん行くのか』って、マッサージを一旦休憩して、上にタオルだけでベンチまで見に行ったんですよ」と説明。

そして「そのときに見た1球が衝撃的で。絶対化け物になるわ、この子って」と強烈な印象を受けたことを告白。「トレーナー室に戻ってマッサージ受けながら『あの大谷くんって子は絶対化け物になるから』って、トレーナーと話をしたのを覚えています」と明かした。

一方で、打撃については「まさかバッティングでこんなえげつない選手になるとは思わなかったです」と率直な心境を吐露。「フリーバッティングも『高校上がりにしては結構飛ばすね』ぐらいの感覚だったんです。『まだまだ飛ばす選手はいっぱいいるよね』のレベルだったんです」と振り返りつつ、「でも投げる方は絶対すごくなる。『絶対メジャー行くわ』って1年目から話してたんですよ」と、大谷の投手としての才能を早くから確信していたそうだ。