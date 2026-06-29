「別にオチもないし、何にもオモロないのに……」お笑いタレントの宮川大輔が、ダウンタウン・松本人志とのエピソードを明かした――。

松本人志

『いいとも!』友達紹介で指名されるも「なんで僕やったんやろ…?」

宮川は、20日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。松本の話題になると、「松本さんが、10年ぶりぐらいにテレフォンに出られたんですね。映画の告知かなんかで」と、フジテレビ系『笑っていいとも!』の名物コーナー・テレフォンショッキングを回想。「次、誰を呼ぶんやろう?」と注目されるなか、松本は“友達紹介で、なぜか宮川を指名したといい、「僕を呼んでくださったんですよ。それは本当に、いまだに感謝してますし。なんで僕やったんやろ……? とか思いますね」と感激したと語った。

また、お笑いユニット・吉本印天然素材の解散で、星田英利(ほっしゃん。)とのコンビも解消し、芸人として迷いもあった様子の宮川。「自分の面白さ、良さっていうのを自分自身でわかってなかった」と振り返りながら、松本とのエピソードに言及。当時は、「“天素”のことも、よく思ってへんかったやろうし。やっぱり昔のことをずっと引きずってて……。ずっとお話もできなかった」が、「沖縄旅行に連れて行ってもらったときに、初めてしゃべって。結構、僕が言うたことで笑ってくれはったりして。なんかうれしくて……」と吐露。

そんななか、松本に、「大輔の話ってなんやろな? 別にオチもないし、何にもオモロないのにオモロいなぁ」と称されたという宮川は、「“僕って、面白いんや”みたいな」と自身の“良さ”に気づいたと告白。その後、同局系『人志松本のすべらない話』や日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ!』でブレイクを果たし、「自信になりました。そこからですね。ホンマに」と、松本からかけられた何気ない一言に感謝しきりだった。